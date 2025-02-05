Как интернет отучил нас одеваться стильно

Буквально пять лет назад пользователи соцсетей с удивлением и радостью наблюдали за тем, как TikTok делает модной любую одежду, даря полную свободу для творчества. Однако это оказалось иллюзией: микротренды возникают и исчезают с такой скоростью, что купленная сегодня дорогая вещь как у любимого блогера может оказаться устаревшей уже через неделю. Одежда стала не способом самовыражения, а всего лишь инструментом для создания контента, который потеряет актуальность за считаные часы. Как «коры» из соцсетей убили индивидуальный стиль — в материале «Ленты.ру».

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Откуда берутся и почему так быстро уходят тренды?

« В с е н а ч а л о с ь с т о г о , ч т о м ы с т а л и п у т а т ь с л о в а " м о д а " и " с т и л ь " , н а з ы в а я с т и л ь н ы м и л ю б ы е в е щ и , к о т о р ы е в ч е р а п о я в и л и с ь н а п о л к а х м а г а з и н о в и л и з а л е т е л и в T i k T o k . Н а с а м о м ж е д е л е о н и п р о с т о т р е н д о в ы е » , — с ч и т а е т YouTube-блогерша Алина Мурадимова.

По ее мнению, дело не только в том, как быстро начали меняться тренды, но и в том, кто теперь является фэшн-инфлюэнсерами. Мировые бренды постоянно сотрудничают с блогерами для продвижения своей продукции. Однако зачастую они отдают предпочтение не тем из них, кто обладает уникальным стилем и особыми предпочтениями в одежде, а тем, кто любит горячие тренды.

И действительно, многие инфлюэнсеры по-прежнему выглядят привлекательно, однако поток вдохновляющих изображений в ленте, легкость онлайн-покупок и переизбыток тенденций, которые моментально подхватывают гиганты быстрой моды, изменили правила игры. Теперь потребитель сосредоточен на покупке одной, трендовой и часто очень дорогой вещи, которая заставит его почувствовать себя лучше и подарит мгновенное удовлетворение.

Мода вступила в эпоху всевозможных коров (от английского core — микростили, вокруг которых разворачиваются целые концепции) из TikTok. Раньше тенденций в сети распространялись довольно медленно и регулировалось практическими руководствами, форумами и небольшими блогами. Но с момента появления TikTok в 2019 году скорость их появления и смерти достигла пика. Office core, ballet core, slavic core и даже Adam Sandler core — простые пользователи соцсетей чувствуют себя заваленными различными микротрендами и не могут быть уверенными, что на самом деле модно, а что будет считаться устаревшим уже через неделю.

Автор бестселлера о моде Big Dress Energy Шакайла Форбс-Белл объясняет, что изначально суффикс -core был связан с прогнозами трендов еще в 2013 году. Его использовали для описания вневременных тенденций, таких как normcore, — эстетики, включающей удобную, нейтральную одежду для повседневных образов. Это отличаются от макротрендов, которые обращены к широкой аудитории и чаще всего отражают определенное десятилетием.

Обычно микротренды содержат ключевой элемент — определенный оттенок цвета или деталь на одежде. Их часто задают дизайнеры или бренды. Например, cottage core наметил бренд Hill House Home, barbie core вышел из осенней коллекции Valentino PP Pink, а ballet core появился от Miu Miu 2023.

« В о т л и ч и е о т в е ч н ы х т е н д е н ц и й , к о р ы н е и м е ю т у с т о я в ш и х с я к о р н е й в м о д е и с к о р е е н а п о м и н а ю т м е м ы . О н и к а ж у т с я с т р о г о й у н и ф о р м о й и з к о н к р е т н ы х в е щ е й , к о т о р ы е н у ж н о с о б и р а т ь и н о с и т ь о п р е д е л е н н ы м о б р а з о м , а н е ш и р о к и м с п о с о б о м о д е в а т ь с я , о с н о в а н н о м н а к а к о й - л и б о р е а л ь н о й с у б к у л ь т у р е и л и к у л ь т у р н о м д в и ж е н и и . В о т п о ч е м у о н и т а к б ы с т р о и с ч е з а ю т » , — объясняет явление американский эксперт моды Риан Фин.

Как найти и сохранить свой стиль в эпоху соцсетей?

« В 2 0 0 6 г о д у , к о г д а я в п е р в ы е з а в е л а б л о г о м о д е , л а н д ш а ф т б ы л с о в с е м д р у г и м . Я п о з н а к о м и л а с ь с д е в у ш к а м и , в ы р а ж а в ш и м и с е б я с п о с о б а м и , к о т о р ы е с е й ч а с к а ж у т с я г о р а з д о м е н е е р а с п р о с т р а н е н н ы м и . О б щ е й н и т ь ю , к о т о р а я н а с о б ъ е д и н я л а , б ы л о т о , ч т о м ы э к с п е р и м е н т и р о в а л и с л и ч н ы м с т и л е м к а к к о л л е к т и в . Н о п р и э т о м н а ш и г а р д е р о б ы б ы л и с о в е р ш е н н о р а з н ы м и — у н а с н е б ы л о п л а н а с о з д а т ь и д е а л ь н ы й к а п с у л ь н ы й г а р д е р о б . А е щ е м е н ь ш е б р е н д о в п о с т а в л я л и т о в а р ы п о в с е м у м и р у , ч т о н а к л а д ы в а л о о г р а н и ч е н и я н а ш о п и н г . Б ы с т р а я м о д а н е б ы л а т а к и м г и г а н т о м , к а к и м о н а с т а л а с е г о д н я » , — делится воспоминаниями фэшн-инфлюэнсер Джейми Ли.

Сопротивляться тенденциям сложно, пишет колумнист GQ Крис Блэк, но именно это делали иконы моды и это единственный их шаг, которому стоит подражать.

« Н а ч н и т е с у с т а н о в к и г р а н и ц . Н е в с е с д е л а н о д л я в с е х . Ц е н и т ь ч т о - т о и н о с и т ь э т о — д в е р а з н ы е в е щ и . Я д у м а ю , Д ж е й к о б Э л о р д и о т л и ч н о в ы г л я д и т , н е с я с у м о ч к у B o t t e g a V e n e t a в с п о р т з а л . Н о о н п о д д в а м е т р а р о с т о м . Э т о о ч е н ь и з в е с т н ы й а к т е р , и о н н е п о д ч и н я е т с я н а ш и м п р а в и л а м » , — говорит журналист.

В своей статье Блэк приводит несколько советов по поискам и сохранению индивидуального стиля. Во-первых, по его мнению, избежать модных ошибок поможет самоконтроль.

« Е с л и в ы д у м а е т е , ч т о э т о с л и ш к о м , с п р о с и т е н а д е ж н о г о ( и с т и л ь н о г о ) д р у г а , к о т о р ы й б у д е т с в а м и ч е с т е н . В ы м о ж е т е э к с п е р и м е н т и р о в а т ь , н е з а х о д я с л и ш к о м д а л е к о , и в к о н ц е к о н ц о в н а й т и т о , ч т о п о д х о д и т и м е н н о в а м » , — р е к о м е н д у е т о н .

Во-вторых, логотипы чаще всего являются врагами стиля. Потребители стали одержимы одеждой с кричащими лейблами, думая, что таким образом они демонстрируют окружающим свой высокий статус и хороший вкус. В действительности же выглядеть дорого можно, надевая красивую простую одежду.

« Т и х а я р о с к о ш ь б ы л а ф а л ь ш и в о й т е н д е н ц и е й , п о р о ж д е н н о й л ю д ь м и , к о т о р ы м с л и ш к о м н р а в и л о с ь т е л е в и з и о н н о е ш о у » , — к р и т и к у е т э к с п е р т .

Еще одна проблема, по словам Блэка, рост популярности спортивного стиля и всеобщее принятие неряшливой одежды.

« В п о н е д е л ь н и к у т р о м я и д у п о о ж и в л е н н о м у а э р о п о р т у с г о р д о п о д н я т о й г о л о в о й , п о т о м у ч т о н а м н е р у б а ш к а и д ж и н с ы , а о к р у ж а ю щ и е м е н я л ю д и н а д е л и п и ж а м ы с и з о б р а ж е н и е м Г у б к и Б о б а с м е х о т в о р н ы й р в а н ы е т о л с т о в к и с к а п ю ш о н о м . В о з м о ж н о , м н е н е т а к к о м ф о р т н о , н о у м е н я е с т ь с а м о у в а ж е н и е . С е й ч а с н е 1 9 5 0 - е . Я н е п р е д л а г а ю в а м н а д е в а т ь г а л с т у к и п и д ж а к в п о л е т , н о в р е а л ь н о м м и р е н е о б х о д и м о н о с и т ь р е а л ь н у ю о д е ж д у . Э т о п о м о ж е т в а м ч у в с т в о в а т ь с е б я л у ч ш е , у в е р е н н е е — п л ю с в ы м о ж е т е п о й т и н а о б е д с р а з у п о с л е п р и з е м л е н и я » , — К р и с Б л э к , к о л у м н и с т G Q .

Почему быть похожим на других — это хорошо?

В своей книге «Мир в огне, но мы все еще покупаем обувь», фэшн-журналист Алекс Лич утверждает, что мода стала «моментом для трансляции». Речь идет о том, что тенденции меняются так быстро, что вещи теперь — лишь часть онлайн-контента, а не предметы, которые надевают для самовыражения.

С психологической точки зрения распространение соцсетей и переход на контент в краткой форме последовательно связаны с сокращением объема внимания и ростом поиска новизны, которое ученые называют модой дефицита внимания. Чтобы набирать лайки и увеличивать вовлеченность, необходимо выглядеть определенным образом, а сделать это можно, поймав следующий микроктренд как можно раньше.

Однако это актуально только для медийных персон. Для обычного человека непохожесть на других всегда требует дополнительных усилий, причем непонятно, для чего именно ему нужно отличаться.

« В о в с е в р е м е н а л ю д и о д е в а л и с ь о ч е н ь п о х о ж е : е с л и м ы в с п о м н и м м о д у к о н ц а X V I I I и н а ч а л а X I X в е к о в , т о п о й м е м , ч т о в с е н о с и л и о д и н а к о в ы е п а р и к и , к о р с е т ы , п л а т ь я . Е с л и м ы п о с м о т р и м н а м о д у 1 9 5 0 - х , 1 9 6 0 - х , 1 9 7 0 - х , 1 9 8 0 - х и т а к д а л е е , т о м ы с н о в а о б н а р у ж и м , ч т о в с е о д е в а л и с ь о д и н а к о в о . П о л у ч а е т с я , ч т о п о х о ж е с т ь — э т о в а ж н ы й а н т р о п о л о г и ч е с к и й п р и з н а к д л я в ы ж и в а н и я ч е л о в е к а » , — п р и в о д и т М у р а д и м о в а р а з м ы ш л е н и я п с и х о т е р а п е в т а Г у з е л и К у т д у с о в н о й .

« В с е в с е г д а о д е в а л и с ь о д и н а к о в о , н о о б р а т и л и м ы н а э т о в н и м а н и е т о л ь к о с е й ч а с и з - з а с о ц с е т е й » , — Г у з е л ь К у т д у с о в н а , п с и х о л о г .

Рассуждая о вреде и пользе всеобщей одинаковости, она утверждает, что в целом данное явление — положительно. Как правило, необычным внешним видом обладают творческие люди и, по наблюдениям специалистки, в обществе часто плохо относятся к тем, кто сильно выделяется из толпы.