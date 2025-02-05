«Это выглядит устаревшим». Эксперт оценила стиль Анны Седоковой

Стилистка Кристина Палюткина назвала бывшую солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову эталоном современной безвкусицы. Ее комментарий публикует «Радио 1».

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Специалистка оценила стиль и внешний вид 42-летней исполнительницы и завила, что та безуспешно стремится вернуть милый образ времен своей молодости. «Она сейчас завернута в упаковку порношика: в прозрачные ткани, яркие цвета, кричащий макияж, в копну пышных волос. Она похожа на хищницу», — отметила эксперт.

По словам Палюткиной, Седокова «застряла» в роли секс-символа 2000-х годов. Так, она носит свойственные моде того времени латекс, стразы и глубокое декольте, а также мини-юбки, корсеты и высокие сапоги. Кроме того, стилистка раскритиковала макияж певицы.

« Е е м о ж н о н а з в а т ь э т а л о н о м с о в р е м е н н о й б е з в к у с и ц ы : с л и ш к о м п л о т н ы й т о н , я р к и е г у б ы , т е м н ы е т е н и — б о е в о й р а с к р а с . Э т о в ы г л я д и т у с т а р е в ш и м и п е р е г р у ж е н н ы м » , — з а к л ю ч и л а с п е ц и а л и с т к а .

Ранее в феврале Анна Седокова высказалась о мнении общества по поводу привлекательных женщин.