Бренд детской одежды Choupette представил новые коллекции одежды

В коллекции «Эльфы» отражены ключевые тенденции сезона – мистический Future Dusk и сверкающие пайетки. Палитра включает лавандовые, розовые и кремовые тона с яркими акцентами в виде фирменных сказочных принтов и объемного декора в форме цветов.

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Главные элементы коллекции – мягкие рюши на рукавах футболок, разноцветные пайетки и голографические изображения. Дизайнеры черпали вдохновение из сказок о феях и единорогах, создав волшебную вселенную Choupette. Некоторые модели футболок дополняютсятематическими цепочками или заколками, идущими в комплекте. В новой коллекции весна-лето 2025 представлены такие актуальные элементы, как клеш, костюмы в стиле «шанель», прямые платья и плиссе.

В коллекции «Юрский период» от дизайнеров Choupette для мальчиков гармонично сочетаются элементы прошлого и современности. Принты с динозаврами соседствуют с изображениями современных гаджетов, таких как наушники и джойстики. Неоновая стилистика добавляет элемент виртуальной реальности. Коллекция выполнена в природных оттенках – хаки, песочном и сером, что создает атмосферу древних времен, когда Земля принадлежала гигантским существам. Вельвет, карго, свитшоты, 3D-шевроны – все это коллекция для мальчиков сезона весна-лето 2025.