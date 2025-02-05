Названа самая модная верхняя одежда на весну 2025 года

Редакторы французской версии Vogue назвали самую модную верхнюю одежду на весну 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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В грядущем сезоне в рамках возрождающегося интереса к стилю бохо-шик актуальными окажутся куртки из популярного в 1970-х годах материала — замши. Отмечается, что подобные изделия включили в свои коллекции такие бренды, как Miu Miu, Prada, Fendi и Coperni.

В то же время в числе трендов будут куртки из денима и искусственного меха, а также наряды из кожи. Кроме того, данный список пополнили тренчкоты и ветровки, представленные марками Victoria Beckham, Dior и Yves Saint Laurent и Gucci.

Ранее в феврале сообщалось, что одно модное в 1970-х пальто вновь стало трендом.