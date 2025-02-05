Названа самая модная верхняя одежда на весну 2025 года

Редакторы французской версии Vogue назвали самую модную верхнюю одежду на весну 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа самая модная верхняя одежда на весну 2025 года
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В грядущем сезоне в рамках возрождающегося интереса к стилю бохо-шик актуальными окажутся куртки из популярного в 1970-х годах материала — замши. Отмечается, что подобные изделия включили в свои коллекции такие бренды, как Miu Miu, Prada, Fendi и Coperni.

В то же время в числе трендов будут куртки из денима и искусственного меха, а также наряды из кожи. Кроме того, данный список пополнили тренчкоты и ветровки, представленные марками Victoria Beckham, Dior и Yves Saint Laurent и Gucci.

Ранее в феврале сообщалось, что одно модное в 1970-х пальто вновь стало трендом.

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