Невеста перешила бабушкино свадебное платье и вызвала споры в сети

Блогерша Кэти Клинфелдер Брюдер перешила бабушкино свадебное платье и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 28,5 тысячи подписчиков.

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В размещенном видео инфлюэнсерша рассказала, что захотела отдать дань уважения бабушке, надев на свою церемонию ее платье, в котором она выходила замуж в 1948 году. Но при этом невеста отметила, что решила его переделать. Она отрезала атласные рукава и шлейф, а также сделала небольшой разрез на подоле и сшила из этой же ткани длинную повязку на шею. По ее словам, на эту работу ушло 12 месяцев.

Однако пользователи сети разошлись во мнениях по поводу поступка девушки и принялись его обсуждать в комментариях под постом.

« Б о л ь н о в и д е т ь , к а к т а к о е п л а т ь е т е р я е т в е с ь с в о й ш а р м » , « Э т о б ы л а ч а с т ь и с т о р и и » , « Т е б е п р о с т о н у ж н о б ы л о с ш и т ь п л а т ь е . В м е с т о э т о г о т ы в ы р в а л а и з н е г о в с е у н и к а л ь н о е и о с о б е н н о е ! » , « Т е п е р ь э т о в ы г л я д и т т а к п р о с т о и с к у ч н о » , « В с е г о в о р я т , ч т о о н а и с п о р т и л а е г о , н о э т о б ы л е е д е н ь и е е п л а т ь е » , « М н е э т о о ч е н ь н р а в и т с я ! » , « Ч т о л у ч ш е : п у с т ь п л а т ь е с г н и е т и п р е в р а т и т с я в н и ч т о и л и е г о п е р е д е л а ю т д л я н о в о г о и с п о л ь з о в а н и я ? » — п и с а л и о н и .

В январе сообщалось, что невеста Лорен Эйвери Холмс смыла макияж за 20 минут до свадьбы и разозлила пользователей сети.