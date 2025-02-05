Хирург ответил на обвинения в плохой пластике

Тимур Хайдаров назвал «вруном» Александр Вдовина после обвинений в плохой пластике. Хайдаров ответил коллеге в соцсети.

© Passion.ru

Александр Вдовин отдал за увеличение ягодиц в клинике Тимура 1 750 000 рублей. Спустя время он заметил, что импланты начали гнить, появились фиброз и асимметрия. После этого Вдовин обвинил коллегу в непрофессионализме и некачественной пластике. Хайдаров, в свою очередь, назвал его «вруном». По словам хирурга, он делал операцию бесплатно, считая Александра приятелем. Также Тимур отметил, что за 5 лет Вдовин не предъявлял никаких жалоб, поэтому удивился громким высказыванием коллеги.

« О п е р а ц и ю я е м у с д е л а л а б с о л ю т н о б е с п л а т н о , э т о б ы л о в г о д у 2 0 1 9 - м . В с е э т и г о д ы о н н е п р е д ъ я в л я л ж а л о б . В п е р в ы е з а п я т ь л е т о н с к а з а л , ч т о у н е г о б о л я т я г о д и ц ы . З н а я о е г о л ю б в и к и н ъ е к ц и я м , я д у м а ю , ч т о о н н е о б о ш е л и с в о ю п я т у ю т о ч к у » , — з а я в и л Тимур.

По словам Хайдарова, узнав о плохом самочувствии Вдовина, он пригласил его к себе на обследование. Но вместо этого Александр пошел на шоу, где раскритиковал Хайдарова.

Несмотря на поступок Вдовина, Хайдаров договорился об обследовании в другой больнице.

« У н е г о б ы л и с е р т и ф и ц и р о в а н н ы е и м п л а н т ы , б ы л и в ы д а н ы в с е с е р т и ф и к а т ы , в с е в ы п и с к и и р е к о м е н д а ц и и с е г о п о д п и с я м и . О п е р а ц и я б ы л а а б с о л ю т н о б е с п л а т н а я . В ы в о д ы д е л а й т е с а м и . Р а з б о р ф е й к о в о т о ч е р е д н о г о к л о у н а . Н е б о л е й , С а ш е ч к а , и н е б у д ь в р у н о м » , — р е з ю м и р о в а л Тимур,

Ранее хирург Тимур Хайдаров обвинил в шантаже недовольную пластикой пациентку. Подробности читайте в этой новости.