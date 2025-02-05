Сериал «Белый лотос» и бренд Away выпустили коллаборацию

Компания Warner Bros. Discovery Global Consumer Products удивляет яркими коллабами! Команда объединилась с брендом товаров для путешествий Away и подготовила совместную коллекцию по мотивам сериала от HBO «Белый лотос». Теперь есть ещё один повод запланировать отпуск! В линейке представлены сумки и чемоданы для поездок, а выбрать свой идеальный багаж можно будет прямо к премьере третьего сезона, которая состоится 8 февраля.

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Команда вдохновлялась курортной эстетикой Таиланда, где как раз снимали продолжение популярного сериала. «Разработка дизайна, которая длилась более года, началась с глубокого погружения в эстетику локации. Рекламная кампания вдохновлена "идеей микропутешествий" или экскурсий, в которые как раз отправлялись персонажи в последнем сезоне», — сказала Кристин Галлахер, вице-президент команды Away по интегрированному маркетингу.

Плюс одна хотелка в вишлист!