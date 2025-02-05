Кожа первой отражает недостаток витаминов и минералов: сухость, воспаления, тусклый цвет – все это может быть сигналом о нехватке важных элементов. Если хочется сохранить кожу упругой, увлажненной и сияющей, стоит обратить внимание на три ключевых вещества: омега-3, витамин D и цинк.

Омега-3 – это незаменимые жирные кислоты, которые помогают коже удерживать влагу, уменьшают воспаления и улучшают ее эластичность. Дефицит омега-3 может приводить к сухости, раздражениям и даже раннему старению.

Витамин D играет важную роль в обновлении клеток кожи, способствует заживлению повреждений и помогает бороться с воспалительными процессами, включая акне. Зимой и в регионах с недостатком солнца его уровень часто снижается, что может отражаться на состоянии кожи.

Цинк – минерал, необходимый для защиты кожи от окислительного стресса и воспалений. Он ускоряет заживление ран, регулирует выработку кожного сала и помогает справляться с высыпаниями. Особенно полезен для жирной и проблемной кожи.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.