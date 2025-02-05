«Если бы похмелье было человеком». Наряд Педро Паскаля оценили в Сети

Чилийско-американский актер Педро Паскаль пришел на премьеру фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» в ярком наряде и стал объектом обсуждений в сети. Комментарии появились на Daily Mail.

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Знаменитость предстал перед публикой в рубашке с флагами различных стран и цветастых брюках, завершив образ классическими черными туфлями. Кроме того, телезвезда надел очки в прозрачной оправе.

Читатели издания не оценили наряд Паскаля, о чем написали под размещенными кадрами.

« Е с л и б ы п о х м е л ь е б ы л о ч е л о в е к о м » , « К а ж е т с я , Педро позвали на премьеру во время дня стирки», «Он странный. Запомните эту фразу», «Странный выбор наряда для премьеры», — высказывались многочисленные комментаторы.

В декабре 2024 года Педро Паскаль обнажился на пляже.