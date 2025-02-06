Белла Хадид снялась в рекламе собственного бренда духов

Супермодель Белла Хадид снялась для рекламы духов собственного бренда OREBELLA. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Белла Хадид позировала в черном платье с глубоким вырезом на спине, лежа на кровати. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж. Вокруг нее в кадре были стилисты по волосам и визажисты.

В прошлом году Белла Хадид объявила о запуске своей марки бесспиртовой парфюмерии. В основе духов: снежные грибы, масла камелии, оливы, миндаля, ши и жожоба. Парфюмы появились в продаже 5 мая. А позже знаменитость снялась в прозрачном боди из страз для новой рекламы бренда.

Недавно Белла Хадид вышла на подиум после двух лет лечения болезни Лайма. Она приняла участие в показе бренда Saint Laurent.

А 17 февраля 2024 года Хадид подтвердила слухи о новом романе. Она впервые опубликовала фотографию с бойфрендом Аданом Бануэлосом. Звезда подиумов устроила праздник для близких друзей в конюшне. На одном из снимков знаменитость сидела за столом вместе с возлюбленным.