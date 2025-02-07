Стилист назвал лучшее вложение в гардероб на весну

Стилист Алеко Надирян призвал купить платье Кендалл Дженнер на весну
Стилист Ксении Бородиной и Анастасии Решетовой назвал лучшее вложение в гардероб на весну. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Как эффектно смотрится приталенный жакет на Кендалл в духе коллекций Calvin Klein к 90-х — н 00-х. Мой совет: поищите такие на ресейле, это будет хорошим вложением в гардероб на ближайшие сезоны», — написал стилист.
В начале ноября Алеко Надирян назвал новую «Биркин» за 50 тысяч рублей. А тренд задала Белла Хадид, она не раз выгуливала сумку с повседневными образами.
А до этого Алеко Надирян призывал носить вишневый оттенок с горчичным. По его словам, насыщенный песочный создает таинственную композицию. Также вишневый оттенок сочетается с небесно-голубым, который создает «зимнюю ассоциацию и очень эффектный образ».
Стилист также объяснял, как выбрать тренч.