Стилист назвал лучшее вложение в гардероб на весну

Стилист Ксении Бородиной и Анастасии Решетовой назвал лучшее вложение в гардероб на весну. Об этом он написал в Telegram-канале.

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« К а к э ф ф е к т н о с м о т р и т с я п р и т а л е н н ы й ж а к е т н а К е н д а л л в д у х е к о л л е к ц и й C a l v i n K l e i n к 9 0 - х — н 0 0 - х . М о й с о в е т : п о и щ и т е т а к и е н а р е с е й л е , э т о б у д е т х о р о ш и м в л о ж е н и е м в г а р д е р о б н а б л и ж а й ш и е с е з о н ы » , — н а п и с а л с т и л и с т .

В начале ноября Алеко Надирян назвал новую «Биркин» за 50 тысяч рублей. А тренд задала Белла Хадид, она не раз выгуливала сумку с повседневными образами.

А до этого Алеко Надирян призывал носить вишневый оттенок с горчичным. По его словам, насыщенный песочный создает таинственную композицию. Также вишневый оттенок сочетается с небесно-голубым, который создает «зимнюю ассоциацию и очень эффектный образ».

Стилист также объяснял, как выбрать тренч.