Экс-возлюбленная Канье Уэста, модель Джулия Фокс стала лицом рекламной кампании бренда Christian Cowan. Об этом сообщает VMagazine.

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34-летняя Джулия Фокс позировала в прозрачном платье, оформленном перьями красного цвета, без нижнего белья. Волосы ей уложили в дерзкую прическу и сделали вечерний макияж с бровями-ниточками.

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На прошлой неделе Джулия Фокс отправилась на прогулку по Нью-Йорку в костюме в стиле медсестры. Она надела белое платье на завязках, мини-юбку, колготки, туфли на каблуках, бахилы и повязку на голову. Модель дополнила образ большой кожаной сумкой в тон. Звезда распустила волосы и сделала макияж с голубыми тенями и коричневыми губами.

Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022 году она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Их роман продлился всего полтора месяца.