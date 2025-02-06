Эксперт дал совет, как сделать массаж своему партнеру

Менеджер спа-салона Наташа Боулз рассказала, как сделать партнеру впечатляющий массаж. Способы онараскрыла в разговоре с Mirror.

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Боулз посоветовала парам использовать крем, лосьон или натуральное масло, например кокосовое, которые перед массажем можно разогреть.

« В о з ь м и т е н е м н о г о м а с л а и л и л о с ь о н а , и н а ч н и т е м а с с и р о в а т ь р у к и , п о г л а ж и в а т ь п р е д п л е ч ь я , к о н ч и к и п а л ь ц е в , д е л а я н е б о л ь ш и е к р у г о в ы е д в и ж е н и я в о к р у г к а ж д о г о с у с т а в а . Л о с ь о н и л и к р е м у в л а ж н я т к о ж у , ч т о о с о б о в а ж н о в х о л о д н о е в р е м я г о д а » , — о т м е т и л а о н а .

После этого она порекомендовала сосредоточиться на области локтей, особенно это оценит партнер, который занимается спортом. В области лопаток следует делать небольшие круговые движения большим пальцем, чтобы как следует размять каждый бугорок, добавила специалистка.

Ранее невролог Анна Терехова назвала массаж способом вылечить головную боль без лекарств. По словам врача, он эффективно борется с головной болью напряжения.