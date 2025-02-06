Хирург развеял пять мифов о липосакции

Липосакция — одна из самых обсуждаемых процедур в области пластической хирургии, но в то же время она окружена множеством мифов и недоразумений. Врач-косметолог и пластической хирург Зухра Балакеримова развеивает 5 наиболее распространенных мифов о лазерной липосакции.

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Миф 1. Лазерную липосакцию можно делать только под общим наркозом

Одним из самых распространенных мифов о липосакции является то, что для проведения лазерной процедуры обязательно требуется общий наркоз. На самом деле это далеко не так. Современные технологии и методы анестезии позволяют проводить лазерную липосакцию под местной анестезией. Это означает, что пациенты могут оставаться в сознании во время лечения, что существенно снижает риски, связанные с общим наркозом. Уменьшая нагрузку на организм, местная анестезия в большинстве случаев более безопасна и комфортна для пациента. Многие специалисты, включая меня, все чаще выбирают этот вариант, учитывая его преимущества.

Миф 2. Лазерная липосакция – это очень больно

Еще одно заблуждение состоит в том, что лазерная липосакция — это болезненная процедура. Однако это суждение далеко от правды. При использовании местной анестезии, которая применяется по определенному методу, пациенты практически не ощущают боли во время процедуры. Мой опыт показывает, что многие из них не нуждаются даже в обезболивании после операции, чувствуя себя абсолютно комфортно. Утверждение о болезненности процедуры часто исходит от тех, кто не обладает точной информацией о методах и технологиях, используемых в процессе.

Миф 3. После лазерной липосакции нужен длительный восстановительный период

Достаточно распространенный миф гласит, что после липосакции пациентам требуется обширный и длительный период восстановления. На самом деле многие пациенты могут вернуться к своей обычной жизни практически сразу после процедуры. Лазерное воздействие на жировые клетки осуществляется мягко и целенаправленно, поэтому риск травмирования кровеносных сосудов, нервных окончаний и других тканей минимален. В результате этого время реабилитации сокращается до минимума. На практике нередко пациенты уже на следующий день чувствуют себя хорошо и могут возобновить свою привычную активность.

Миф 4. Из-за лазерной липосакции может случиться жировая эмболия

Жировая эмболия – это серьезное и потенциально опасное состояние, вызванное попаданием жировых капель в кровоток, и существует миф, что ее можно получить из-за лазерной липосакции. Однако это не соответствует действительности. Как пластический хирург, я могу с уверенностью заявить, что жировая эмболия не может возникнуть в результате этой процедуры. Такие риски могут возникнуть только в результате липофилинга, когда аутожир вводится в организм. В процессе лазерной липосакции происходит аккуратное разрушение жировых клеток и их выведение, что предотвращает поступление жира в систему кровообращения.

Миф 5. Лазерная липосакция не может решить проблемы в конкретной зоне

Некоторые люди ошибочно считают, что лазерная липосакция не позволяет эффективно удалять жировые отложения в определенных зонах тела. На самом дел, с помощью этой процедуры можно воздействовать на любые проблемные участки. Это касается не только живота и бедер, но и рук, спины, подбородка и даже области вокруг колен. Для достижения наилучших результатов может потребоваться не одна, а несколько процедур. Например, за одну сессию можно убрать до пяти литров жира из одной зоны, а затем продолжить непрерывную работу с другими участками тела в последующих сеансах.