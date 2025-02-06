Как правильно использовать корейскую косметику с микроиглами

Корейская косметика продолжает удивлять мир своими инновациями и уникальными подходами к уходу за кожей. Одним из самых ярких трендов последних лет стали патчи и сыворотки с микроиглами. Эти продукты завоевали популярность благодаря своей эффективности и удобству использования, а также способности решать множество проблем кожи.

© unsplash

Что такое микроиглы?

Микроиглы — это крошечные иглы, которые проникают в верхний слой кожи, создавая микроскопические каналы. Этот процесс, известный как микронедлинг, способствует улучшению проникновения активных ингредиентов в глубокие слои кожи. В отличие от традиционных инъекций, микроиглы не вызывают значительного дискомфорта и могут использоваться в домашних условиях.

Преимущества патчей и сывороток с микроиглами

1. Улучшение всасывания активных ингредиентов

Благодаря микроиглам, сыворотки и патчи могут доставлять активные компоненты, такие как гиалуроновая кислота, пептиды и витамины, гораздо глубже, чем обычные кремы и маски. Это позволяет значительно повысить эффективность продуктов.

2. Быстрые результаты

Многие пользователи отмечают заметные улучшения состояния кожи уже после нескольких применений. Патчи с микроиглами помогают уменьшить морщины, улучшить текстуру кожи и повысить ее упругость.

3. Удобство использования

Патчи легко накладываются на проблемные зоны, такие как область вокруг глаз или губ. Они идеально подходят для быстрого ухода перед важными событиями или в дни, когда времени на полноценный уход нет.

4. Минимизация побочных эффектов

В отличие от инъекционных процедур, патчи и сыворотки с микроиглами имеют минимальные риски побочных эффектов. Они подходят для большинства типов кожи, включая чувствительную.

Как правильно использовать патчи и сыворотки с микроиглами?

Спикулы действуют не только как проводники активных веществ, но и ускоряют процессы регенерации и обновления клеток эпидермиса, стимулируют естественную выработку коллагена и эластина, делают кожу упругой и подтянутой. Спикулы активизируют ее защитные функции, стимулируют кровообращение и клеточный метаболизм кожи, улучшая структуру кожи, разглаживая морщины.

Советами, как правильно использовать продукты с микроиглами делится Марина Коцарь-Лоскутова, косметолог-эстетист компании Cream.Shop.

При использовании продуктов со спикулами можно почувствовать легкое покалывание. Это естественная реакция кожи, которая означает, что микроиглы проникли в верхние слои эпидермиса и начали свое стимулирующее воздействие.

Очень важно подобрать правильную концентрацию, для того чтобы кожа адаптировалась к применению спикул, исходя из состояния кожи и ее чувствительности в целом, а дополняющие формулу ингредиенты — исходя из потребности кожи в решении той или иной проблемы. Концентрация спикул до 2000 ощущается комфортно, свыше 2000 – может вызывать более выраженное ощущение покалывания. Каждая кожа индивидуальна, наблюдайте за своими ощущениями!

Чаще всего дополнительные средства со спикулами можно использовать только в вечернем уходе либо их нужно обязательно дополнять продуктами с SPF — микроиглы делают кожу уязвимой для УФ-лучей.

Главные правила использования продукции со спикулами:

Не рекомендуется использовать спикулы на поврежденной или воспаленной коже (особенно во время обострения кожных заболеваний, например псориаза, розацеа, атопического дерматита и акне).

Продукт со спикулами наносим легкими прижимающими движениями, не втирая в кожу. Начинаем с одного раза в неделю, а затем, когда кожа адаптируется, можно увеличить частоту до двух-трех раз в неделю (если иное не указано производителем средства).

Чтобы избежать дискомфорта и повышения чувствительности, не рекомендуется использовать спикулы с кислотами в одной рутине.

Через два-три дня после нанесения средства со спикулами в некоторых случаях возможно шелушение в проблемных зонах (например, в области подбородка или лба)- это вариант нормы.

Использовать спикулы обязательно в тандеме с продуктами для восстановления естественного барьера кожи, для того чтобы снизить дискомфорт и восстановить эпидермис.

Патчи и сыворотки с микроиглами — это не просто модный тренд, а настоящая находка для тех, кто стремится к здоровой и красивой коже. Их эффективность, удобство и минимальные риски делают их отличным дополнением к любому уходу. Корейская косметика продолжает удивлять, и микроиглы — это лишь один из примеров того, как инновации могут изменить наш подход к уходу за собой.