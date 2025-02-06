Врач рассказал о новшестве косметологии из спермы осетровых

Врач рассказала о новшестве косметологии из спермы осетровых
Компонент PDRN, полученный на основе спермы осетровых и лососевых рыб, появился на рынке косметологии сравнительно недавно, рассказала NEWS.ru врач-косметолог Александра Гасанова. Специалист подчеркнула, что использование данного вещества — это безопасный способ вернуть молодость кожи и улучшить кровообращение.
«Сравнительно недавно на рынке появился компонент PDRN, полученный на основе спермы рыб. Это биологически активное вещество, полученное из ДНК рыб, в частности осетровых и лососевых. Это своеобразная смесь участков ДНК, которые работают как сигнальные молекулы, оповещая организм о наличии повреждений, тем самым улучшая регенерацию, кровообращение и снимая воспаление», — пояснила Гасанова.
Врач отметила, что метод широко используется при различных состояниях кожи. По ее словам, такая процедура помогает в лечении ран и ожогов, а также в восстановлении мышц при травматизации. Она обратила внимание, что компонент стимулирует рост и обновление клеток, выступает как антиоксидант, уменьшает воспаления.
«Это эффективная и безопасная методика, которая помогает вернуть молодость и улучшить качество кожи. Она становится все более популярной среди людей, которые стремятся к естественному омоложению», — заключила косметолог.
Косметолог Марият Мухина ранее рассказала, что сахар, фастфуд, колбасы, соль, а также алкоголь и кофеин способны ускорить старение кожи. Она посоветовала есть больше свежих фруктов и овощей, а также следить за водным балансом организма.