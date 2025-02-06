Врач рассказал о новшестве косметологии из спермы осетровых

Компонент PDRN, полученный на основе спермы осетровых и лососевых рыб, появился на рынке косметологии сравнительно недавно, рассказала NEWS.ru врач-косметолог Александра Гасанова. Специалист подчеркнула, что использование данного вещества — это безопасный способ вернуть молодость кожи и улучшить кровообращение.

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« ‎ С р а в н и т е л ь н о н е д а в н о н а р ы н к е п о я в и л с я к о м п о н е н т P D R N , п о л у ч е н н ы й н а о с н о в е с п е р м ы р ы б . Э т о б и о л о г и ч е с к и а к т и в н о е в е щ е с т в о , п о л у ч е н н о е и з Д Н К р ы б , в ч а с т н о с т и о с е т р о в ы х и л о с о с е в ы х . Э т о с в о е о б р а з н а я с м е с ь у ч а с т к о в Д Н К , к о т о р ы е р а б о т а ю т к а к с и г н а л ь н ы е м о л е к у л ы , о п о в е щ а я о р г а н и з м о н а л и ч и и п о в р е ж д е н и й , т е м с а м ы м у л у ч ш а я р е г е н е р а ц и ю , к р о в о о б р а щ е н и е и с н и м а я в о с п а л е н и е » , — п о я с н и л а Г а с а н о в а .

Врач отметила, что метод широко используется при различных состояниях кожи. По ее словам, такая процедура помогает в лечении ран и ожогов, а также в восстановлении мышц при травматизации. Она обратила внимание, что компонент стимулирует рост и обновление клеток, выступает как антиоксидант, уменьшает воспаления.

« ‎ Э т о э ф ф е к т и в н а я и б е з о п а с н а я м е т о д и к а , к о т о р а я п о м о г а е т в е р н у т ь м о л о д о с т ь и у л у ч ш и т ь к а ч е с т в о к о ж и . О н а с т а н о в и т с я в с е б о л е е п о п у л я р н о й с р е д и л ю д е й , к о т о р ы е с т р е м я т с я к е с т е с т в е н н о м у о м о л о ж е н и ю » , — з а к л ю ч и л а к о с м е т о л о г .

Косметолог Марият Мухина ранее рассказала, что сахар, фастфуд, колбасы, соль, а также алкоголь и кофеин способны ускорить старение кожи. Она посоветовала есть больше свежих фруктов и овощей, а также следить за водным балансом организма.