Тренды весеннего маникюра 2025 года

Зима постепенно движется к концу, и скоро настанет должданный сезон тепла и цветения. А значит пора задуматься об обновлении маникюра. Нейл-мастер Елена Касилова перечислила самые трендовые оттенки и дизайны, которые будут актуальны весной 2025 года.

© unsplash

Пастельные и мягкие цвета

Эксперт рекомендует отдать предпочтение естественным оттенкам, которые будут идеально подчеркивать красоту рук, не оттягивая все внимание на себя. Никаких кроваво-красных или экстремальных кислотных. Только нежность во всех ее проявлениях.

« В с я п а л и т р а м я г к и х т о н о в , о т б е ж е в ы х и н е ж н о - р о з о в ы х д о с в е т л о - л а в а н д о в ы х и м я т н ы х — и д е а л ь н о п о д о й д е т д л я с о з д а н и я р о м а н т и ч н о г о и э л е г а н т н о г о м а н и к ю р а . Э т и ц в е т а с о з д а ю т о щ у щ е н и е л е г к о с т и и ж е н с т в е н н о с т и » , — г о в о р и т э к с п е р т .

Природные мотивы

В 2025 году актуальны также натуральные и органические элементы в маникюре. Модные дизайны будут включать минималистичные листики, цветы или геометрические узоры, выполненные в легких и ненавязчивых цветах. Это позволяет создать образ, вдохновленный природой, и добавить нотку свежести.

Если мастер умеет делать рисунки самостоятельно — прекрасно. Получите эксклюзивный весенний дизайн, который точно больше ни у кого не встретите. Если же в арсенале имеются только слайдеры (специальные наклейки) — не беда. И с ними можно создать роскошный маникюр с природными мотивами.

Матовое покрытие

Матовые текстуры продолжают оставаться в тренде. Они придают маникюру шикарный вид и добавляют изюминку вашему образу. Матовое покрытие особенно красиво смотрится на пастельных оттенках, создавая эффект мягкого свечения, поясняет нейл-мастер. Да и тактильно такой топ гораздо приятнее, чем стандартный глянцевый. Напоминает мягкий бархат или велюр.

Нежный градиент

Градиентный маникюр — это отличный способ сочетать разные оттенки в одном дизайне. В 2025 году популярными будут переходы от одного нежного цвета к другому, создавая плавный и гармоничный переход. Это решение идеальное для тех, кто хочет добавить немного креативности своему образу, оставаясь при этом в рамках нежного стиля.

Стразы и акценты

Для тех, кто любит добавить немного блеска, актуально использование небольших страз или акцентных ногтей с легким сиянием. Они могут быть выполнены в нежном стиле, дополнительно подчеркивая общую элегантность маникюра.

Главное — не переусердствовать и не заклеивать стразами и камушками всю поверхность пластины. Это давно считается моветоном. А вот легкое сияние, которое будет заметно лишь при естественном или искусственном освещении и не станет бросаться в глаза — то, что нужно.