Тренды весеннего маникюра 2025 года

Сама нежность: тренды весеннего маникюра 2025
Зима постепенно движется к концу, и скоро настанет должданный сезон тепла и цветения. А значит пора задуматься об обновлении маникюра. Нейл-мастер Елена Касилова перечислила самые трендовые оттенки и дизайны, которые будут актуальны весной 2025 года.
Пастельные и мягкие цвета
Эксперт рекомендует отдать предпочтение естественным оттенкам, которые будут идеально подчеркивать красоту рук, не оттягивая все внимание на себя. Никаких кроваво-красных или экстремальных кислотных. Только нежность во всех ее проявлениях.
«Вся палитра мягких тонов, от бежевых и нежно-розовых до светло-лавандовых и мятных — идеально подойдет для создания романтичного и элегантного маникюра. Эти цвета создают ощущение легкости и женственности», — говорит эксперт.
Природные мотивы
В 2025 году актуальны также натуральные и органические элементы в маникюре. Модные дизайны будут включать минималистичные листики, цветы или геометрические узоры, выполненные в легких и ненавязчивых цветах. Это позволяет создать образ, вдохновленный природой, и добавить нотку свежести.
Если мастер умеет делать рисунки самостоятельно — прекрасно. Получите эксклюзивный весенний дизайн, который точно больше ни у кого не встретите. Если же в арсенале имеются только слайдеры (специальные наклейки) — не беда. И с ними можно создать роскошный маникюр с природными мотивами.
Матовое покрытие
Матовые текстуры продолжают оставаться в тренде. Они придают маникюру шикарный вид и добавляют изюминку вашему образу. Матовое покрытие особенно красиво смотрится на пастельных оттенках, создавая эффект мягкого свечения, поясняет нейл-мастер. Да и тактильно такой топ гораздо приятнее, чем стандартный глянцевый. Напоминает мягкий бархат или велюр.
Нежный градиент
Градиентный маникюр — это отличный способ сочетать разные оттенки в одном дизайне. В 2025 году популярными будут переходы от одного нежного цвета к другому, создавая плавный и гармоничный переход. Это решение идеальное для тех, кто хочет добавить немного креативности своему образу, оставаясь при этом в рамках нежного стиля.
Стразы и акценты
Для тех, кто любит добавить немного блеска, актуально использование небольших страз или акцентных ногтей с легким сиянием. Они могут быть выполнены в нежном стиле, дополнительно подчеркивая общую элегантность маникюра.
Главное — не переусердствовать и не заклеивать стразами и камушками всю поверхность пластины. Это давно считается моветоном. А вот легкое сияние, которое будет заметно лишь при естественном или искусственном освещении и не станет бросаться в глаза — то, что нужно.