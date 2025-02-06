Кейт Мосс стала лицом новой рекламной кампании бренда Isabel Marant

Супермодель 90-х Кейт Мосс показала фигуру в кожаных микрошортах. Фото опубликованы на сайте The Sun.

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51-летняя Кейт Мосс стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Isabel Marant. На одном из кадров супермодель позировала в черных кожаных микрошортах с заклепками, которые дополнила полупрозрачным джемпером без бюстгальтера. Звезда подиумов также надела куртку в тон, кожаный ремень с массивной пряжкой и гладиаторские сандалии. Манекенщице сделали легкие локоны и макияж с черными стрелками. На другом снимке Кейт Мосс предстала в розовой блузке с декольте в стиле бохо и замшевых шортах.

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Недавно Кейт Мосс организовала вечеринку в Лондоне по случаю дня рождения, куда пригласила своих звездных друзей и дочь Лилу. Супермодель 90-х выбрала для торжества черный комбинезон с глубоким декольте, который дополнила укороченной «волосатой» шубой в тон, блестящими босоножками на каблуках, серьгами, цепочкой с кулоном и браслетами. Звезда подиумов уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами. Дочь манекенщицы предпочла шелковое платье с вышивкой в виде цветов и босоножки на каблуках.