Врач объяснил, как правильно выбирать и накладывать тейпы

Тейпы можно носить от трех до пяти суток, в зависимости от качества материала, зоны наклеивания и особенностей кожи. После их эластичность снижается, что делает использование менее эффективным, поэтому рекомендуется своевременная замена, объяснил «Газете.Ru» ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского Университета Алексей Шишкин.

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Идея использования тейпов заключается в их способности помогать поддерживать мышцы и суставы, снижать боль и уменьшать отеки, а также улучшать кровообращение.

« О б ы ч н о к и н е з и о л о г и ч е с к и е т е й п ы д е л а ю т и з х л о п к а и л и с и н т е т и ч е с к и х в о л о к о н . Х л о п к о в ы е т е й п ы м я г к и е и х о р о ш о п р о п у с к а ю т в о з д у х , ч т о п о з в о л я е т к о ж е д ы ш а т ь . С и н т е т и ч е с к и е з а ч а с т у ю б о л е е п р о ч н ы е и л у ч ш е о т т а л к и в а ю т в л а г у , ч т о м о ж е т б ы т ь п о л е з н о в у с л о в и я х в ы с о к о й в л а ж н о с т и и л и е с л и в ы п л а н и р у е т е д о л г о н о с и т ь т е й п . О н и д о л ж н ы б ы т ь д о с т а т о ч н о э л а с т и ч н ы м и , ч т о б ы с л е д о в а т ь з а д в и ж е н и я м и т е л а , н о п р и э т о м с о х р а н я т ь с в о и п о д д е р ж и в а ю щ и е с в о й с т в а . В а ж н о , ч т о б ы к л е й б ы л к а ч е с т в е н н ы м — д о с т а т о ч н о к р е п к и м , ч т о б ы у д е р ж и в а т ь т е й п н а м е с т е , н о п р и э т о м н е в ы з ы в а л р а з д р а ж е н и я к о ж и . О б р а т и т е в н и м а н и е н а г и п о а л л е р г е н н ы е в а р и а н т ы , е с л и у в а с ч у в с т в и т е л ь н а я к о ж а » , — р а с с к а з а л в р а ч .

Тейпы должны повторять анатомические линии мышц и суставов. Обычно наложение производится вдоль мышцы, чтобы помочь ей работать более эффективно, или вокруг сустава, чтобы его стабилизировать.

« Е с л и в ы х о т е л и б ы п о м о ч ь к а к о й - т о к о н к р е т н о й м ы ш ц е , н а п р и м е р , н а н о г е , т о н а ч и н а й т е н а к л а д ы в а т ь т е й п о т н а ч а л а м ы ш ц ы д о е е к о н ц а , с л е д у я в д о л ь в о л о к о н м ы ш ц ы . Э т о п о м о ж е т п о д д е р ж и в а т ь м ы ш ц у в о в р е м я д в и ж е н и я . Е с л и у в а с , д о п у с т и м , п р о б л е м ы с к о л е н о м , в ы м о ж е т е н а л о ж и т ь т е й п в о к р у г с у с т а в н о й о б л а с т и , ч т о б ы о г р а н и ч и т ь н е н у ж н о е д в и ж е н и е и д о б а в и т ь с т а б и л ь н о с т и . Н у ж н о п о м н и т ь , ч т о т е й п н е д о л ж е н с л и ш к о м с и л ь н о с ж и м а т ь к о ж у — и н а ч е э т о п р и в е д е т к о б р а т н о м у э ф ф е к т у , у х у д ш а я к р о в о о б р а щ е н и е » , — о б ъ я с н и л д о к т о р .

Натяжение тейпа может быть разным в зависимости от цели: если вы желаете улучшить кровообращение, то натяжение будет слабее; для поддержки натяжение чуть сильнее, но все равно достаточно податливое.