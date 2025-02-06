Деми Мур восхитила фанатов образом от Schiaparelli

Голливудская актриса Деми Мур восхитила фанатов фигурой в силуэтном платье. Видео и комментарии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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62-летняя Деми Мур показала образ, в котором отправилась на съемки шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». Актриса выбрала для программы черное силуэтное платье-миди Schiaparelli с золотистым украшением. Артистка добавила к нему массивные серьги и кожаные сабо на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовой помадой, а стилист уложил волосы.

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Поклонники восхитились внешним видом Деми Мур.

«Я люблю в этой женщине все. Она потрясающая внутри и снаружи и невероятно талантливая!», «Почему ты такая красивая?», «Великолепная», «Прекрасная и элегантная», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В 2013 году актриса Деми Мур рассталась со своим последним мужем Эштоном Кутчером, который был моложе нее на 15 лет. Знаменитость также состояла в отношениях с Брюсом Уиллисом. У них трое детей — Скаут, Румер и Таллула. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. Сейчас Деми Мур приписывают роман с артистом Эндрю Гарфилдом, который младше нее на 21 год.