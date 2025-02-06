Актриса Юлия Высоцкая показала, как выглядит ее лицо без косметики

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала, как выглядит ее лицо без косметики. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя Юлия Высоцкая позировала в черном пуховике и желтом худи, убрав волосы под капюшон. Телеведущая без макияжа стояла перед зеркалом в доме.

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Юлия Высоцкая состоит в браке с режиссером Андреем Кончаловским. Они познакомились на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. Юлия призналась, что на первом свидании сильно переживала из-за того, что не смогла найти туфли в цвет единственного нарядного платья. По словам актрисы, в итоге режиссеру понравился ее образ. Он посчитал наряд стильным.

У пары двое общих детей: Мария и Павел. В 2013 году дочь супругов попала в аварию, когда за рулем находился Андрей Кончаловский. Влюбленные почти ничего не рассказывают журналистам о здоровье Марии, которая впала в кому. Артистка только говорила, что авария изменила жизнь навсегда.

В июле прошлого года Юлия Высоцкая и ее супруг Андрей Кончаловский посетили церемонию вручения премии «Ника». Актриса надела макси-платье с глубоким декольте. Режиссер позировал в голубой рубашке и темно-синем брючном костюме.