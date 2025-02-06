Анджелина Джоли вышла в свет в лаконичном образе

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике в платье с вырезом без бюстгальтера. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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49-летняя Анджелина Джоли стала гостьей церемонии награждения премии Maltin Modern Master Award, которая состоялась в рамках международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Актриса позировала на ковровой дорожке в шелковом маски-платье цвета слоновой кости с вырезом на спине без бюстгальтера. Знаменитость также надела черные туфли на каблуках и серьги с бриллиантами Nak Armstrong. Артистке уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовыми губами.

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Анджелина Джоли стала лауреатом премии Maltin Modern Master Award, которая, как пишет Daily Mail, является «высшей наградой» кинофестиваля. Актрисе вручили приз за роль в байопике «Мария» режиссера Пабло Ларраина. По сюжету оперная дива Мария Каллас живет в роскошной квартире в Париже с двумя собаками, кухаркой и дворецким и вспоминает о своем прошлом.

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В конце января издание Daily Mail писало, что Анджелина Джоли «впала в отчаяние» из-за отсутствия своей номинации на «Оскаре-2025» за роль в фильме «Мария». Журналисты утверждали, что актриса очень расстроена тем, что ее проигнорировала американская кинопремия. Знаменитость вложила в свою роль «всю душу» и «отчаянно хотела получить номинацию».