Названы самые модные прически на весну и лето

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала россиянкам самые модные прически на весну и лето. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на стрижку боб с прямым срезом, который может придать волосам объем и подойдет любому типу лица. Вдобавок Кондратьева порекомендовала присмотреться к текстурным прическам, где отсутствует ровный срез, а пряди разной длины чередуются между собой.

Кроме того, специалист отметила прямую челку, а также стрижки с геометрическими линиями. В то же время актуальными станут прически с гладкими пучками, кудрями или легкими волнами.

Помимо прочего, Кондратьева рассказала о трендах в окрашивании волос. По ее мнению, популярность не утратит шоколадный цвет и его различные оттенки.

« О к р а ш и в а н и е в т а к о й ц в е т в ы п о л н я е т с я б е з с л о ж н ы х т е х н и к — в о д и н т о н о т к о р н е й д о к о н ч и к о в в о л о с . В о т л и ч и е о т ч е р н о г о ш о к о л а д н ы й ц в е т п о д о й д е т п р а к т и ч е с к и в с е м . О н с м о т р и т с я м а к с и м а л ь н о е с т е с т в е н н о и с в е ж о » , — п о д ч е р к н у л а с о б е с е д н и ц а и з д а н и я .

Также модными останутся окрашивания под названиями Cinnamon cookie butter и Cherry cola hair. В первом случае оно представляет собой теплый, карамельно-коричневый оттенок с золотистыми и медовыми переливами, а во втором — глубокий темно-красный. Стилист уточнила, что в последнем используются техники окрашивания как балаяж, омбре или традиционное мелирование с целью придать цвету объем и глубину.

Ранее стало известно, что объемные укладки на брашинг, которые были особенно популярны в 1990-х годах, вновь вернулись в моду.