В новом наряде Меган Маркл заметили интересную деталь

Журналисты раскрыли тайный смысл наряда Меган Маркл в новом видео. Материал на эту тему публикует Page Six.

В ролике жена принца Гарри предстала в свитшоте бренда Club Chainstitch, стоимость которого составляет 73 доллара (7063 рубля). Редакторы обратили внимание, что на воротнике черной кофты нанесены имена детей актрисы — пятилетнего Арчи и трехлетней Лилибет.

© Соцсети

Известно, что дизайнеры марки наносят надписи на ткань своих вещей с помощью винтажной швейной машины, которая была произведена в 1920-х годах.

В январе Маркл завела аккаунт в соцсети без принца Гарри.