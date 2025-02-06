Компанию Gucci ждут перемены

Сабато Де Сарно покидает Gucci
Сегодня утром громкие перемены коснулись итальянского дома моды Gucci! Сабато Де Сарно покидает бренд спустя два года после того, как он был назначен на пост креативного директора. Дизайн-студия Gucci представит осенне-зимнюю коллекцию 2025 года в рамках Недели моды в Милане уже 25 февраля.
«Я хотел бы выразить глубокую благодарность Сабато за его страсть и преданность Gucci. Я искренне благодарен ему за то, что он с такой самоотдачей чтит мастерство и наследие Gucci», — сказал Стефано Кантино, генеральный директор бренда.
Итальянский дизайнер перешёл в Gucci из Valentino, где в последнее время был директором по моде, курируя как мужские, так и женские коллекции. До прихода в Valentino в 2009 году он работал в Dolce & Gabbana и Prada. О назначении нового креативного директора будет объявлено в ближайшее время.
«Я искренне благодарю Сабато за его преданность и профессионализм. Я горжусь работой, которая была проделана для дальнейшего укрепления основ Gucci. Стефано и новый директор будут продолжать развивать это направление и вести Gucci к новому лидерству в сфере моды и устойчивому росту», — заявила Франческа Беллеттини, заместитель генерального директора материнской компании Gucci Kering.
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