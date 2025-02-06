Компанию Gucci ждут перемены

Сегодня утром громкие перемены коснулись итальянского дома моды Gucci! Сабато Де Сарно покидает бренд спустя два года после того, как он был назначен на пост креативного директора. Дизайн-студия Gucci представит осенне-зимнюю коллекцию 2025 года в рамках Недели моды в Милане уже 25 февраля.

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« Я х о т е л б ы в ы р а з и т ь г л у б о к у ю б л а г о д а р н о с т ь С а б а т о з а е г о с т р а с т ь и п р е д а н н о с т ь G u c c i . Я и с к р е н н е б л а г о д а р е н е м у з а т о , ч т о о н с т а к о й с а м о о т д а ч е й ч т и т м а с т е р с т в о и н а с л е д и е G u c c i » , — с к а з а л С т е ф а н о К а н т и н о , г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р б р е н д а .

Итальянский дизайнер перешёл в Gucci из Valentino, где в последнее время был директором по моде, курируя как мужские, так и женские коллекции. До прихода в Valentino в 2009 году он работал в Dolce & Gabbana и Prada. О назначении нового креативного директора будет объявлено в ближайшее время.

« Я и с к р е н н е б л а г о д а р ю С а б а т о з а е г о п р е д а н н о с т ь и п р о ф е с с и о н а л и з м . Я г о р ж у с ь р а б о т о й , к о т о р а я б ы л а п р о д е л а н а д л я д а л ь н е й ш е г о у к р е п л е н и я о с н о в G u c c i . С т е ф а н о и н о в ы й д и р е к т о р б у д у т п р о д о л ж а т ь р а з в и в а т ь э т о н а п р а в л е н и е и в е с т и G u c c i к н о в о м у л и д е р с т в у в с ф е р е м о д ы и у с т о й ч и в о м у р о с т у » , — з а я в и л а Ф р а н ч е с к а Б е л л е т т и н и , з а м е с т и т е л ь г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а м а т е р и н с к о й к о м п а н и и G u c c i K e r i n g .

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