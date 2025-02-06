Эксперты отметили интерес иностранцев к отечественным брендам

В Российском союзе туриндустрии отметили интерес иностранцев к отечественным брендам
Они приезжают в нашу страну закупиться одеждой, посетить музеи и парки.
Наиболее популярны Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава комитета Российского союза туриндустрии по международному сотрудничеству Сергей Войтович.
«В основном едут в Москву, Санкт-Петербург. Особой популярностью на арабском рынке пользуется Сочи. Хотят погулять, хотят в парки, хотят посетить музеи. Как это ни странно, очень хотят на шоппинг в России. Они знают, что есть российские бренды, хотят посмотреть и купить. Это замечательно. Интерес к России в основном у семейных туристов. Разница с прошлыми допандемийными годами, что интересуются не только европейские пенсионеры, а именно молодёжь, люди среднего возраста. У них поездки более длительные, не только на три-семь дней, но и две недели, месяц».
В январе—декабре 2024 года количество поездок иностранцев в Россию выросло на 8,2% по сравнению с тем же периодом 2023 года, следует из статистики погранслужбы ФСБ. Об этом пишет РБК. За 2024 год иностранцы пересекли российскую границу со всеми целями поездок 16,7 млн раз — за 2022 год количество въездов составляло 15,4 млн.