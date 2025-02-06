Эксперты отметили интерес иностранцев к отечественным брендам

Они приезжают в нашу страну закупиться одеждой, посетить музеи и парки.

Наиболее популярны Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава комитета Российского союза туриндустрии по международному сотрудничеству Сергей Войтович.

« В о с н о в н о м е д у т в М о с к в у , С а н к т - П е т е р б у р г . О с о б о й п о п у л я р н о с т ь ю н а а р а б с к о м р ы н к е п о л ь з у е т с я С о ч и . Х о т я т п о г у л я т ь , х о т я т в п а р к и , х о т я т п о с е т и т ь м у з е и . К а к э т о н и с т р а н н о , о ч е н ь х о т я т н а ш о п п и н г в Р о с с и и . О н и з н а ю т , ч т о е с т ь р о с с и й с к и е б р е н д ы , х о т я т п о с м о т р е т ь и к у п и т ь . Э т о з а м е ч а т е л ь н о . И н т е р е с к Р о с с и и в о с н о в н о м у с е м е й н ы х т у р и с т о в . Р а з н и ц а с п р о ш л ы м и д о п а н д е м и й н ы м и г о д а м и , ч т о и н т е р е с у ю т с я н е т о л ь к о е в р о п е й с к и е п е н с и о н е р ы , а и м е н н о м о л о д ё ж ь , л ю д и с р е д н е г о в о з р а с т а . У н и х п о е з д к и б о л е е д л и т е л ь н ы е , н е т о л ь к о н а т р и - с е м ь д н е й , н о и д в е н е д е л и , м е с я ц » .

В январе—декабре 2024 года количество поездок иностранцев в Россию выросло на 8,2% по сравнению с тем же периодом 2023 года, следует из статистики погранслужбы ФСБ. Об этом пишет РБК. За 2024 год иностранцы пересекли российскую границу со всеми целями поездок 16,7 млн раз — за 2022 год количество въездов составляло 15,4 млн.