Деми Мур показала архивное фото без макияжа

Деми Мур показала фото без макияжа
Деми Мур восхитила поклонников, опубликовав в соцсетях архивное селфи. Несмотря на то что пост был посвящен дню рождения ее младшей дочери Таллулы, главные комплименты достались самой актрисе.
На трогательном снимке, сделанном, предположительно, в 1994 году, 62-летняя звезда позирует без макияжа, нежно обнимая новорожденную дочь.
«Моему ребенку сегодня 31 год! С днем рождения, мой милый волшебный ангел! Люблю тебя до Луны!» — подписала фото Мур.
В ответ Таллула оставила теплый комментарий:
«Люблю тебя, моя мама».
© Соцсети
Напомним, что Деми Мур и Брюс Уиллис стали родителями трех дочерей — Таллулы, Румер и Скаут. А недавно поклонники заподозрили актрису в романе с Эндрю Гарфилдом. Звезды все чаще появляются вместе, что только подогревает слухи об их близких отношениях.