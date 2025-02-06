Деми Мур показала архивное фото без макияжа

Деми Мур восхитила поклонников, опубликовав в соцсетях архивное селфи. Несмотря на то что пост был посвящен дню рождения ее младшей дочери Таллулы, главные комплименты достались самой актрисе.

© WomanHit.ru - МК

На трогательном снимке, сделанном, предположительно, в 1994 году, 62-летняя звезда позирует без макияжа, нежно обнимая новорожденную дочь.

« М о е м у р е б е н к у с е г о д н я 3 1 г о д ! С д н е м р о ж д е н и я , м о й м и л ы й в о л ш е б н ы й а н г е л ! Л ю б л ю т е б я д о Л у н ы ! » — п о д п и с а л а ф о т о М у р .

В ответ Таллула оставила теплый комментарий:

« Л ю б л ю т е б я , м о я м а м а » .

© Соцсети

Напомним, что Деми Мур и Брюс Уиллис стали родителями трех дочерей — Таллулы, Румер и Скаут. А недавно поклонники заподозрили актрису в романе с Эндрю Гарфилдом. Звезды все чаще появляются вместе, что только подогревает слухи об их близких отношениях.