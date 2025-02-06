Визажист рассказала, как подобрать идеальный карандаш для бровей

При выборе карандаша для бровей важно учитывать цвет корней волос и задачи, которые следует решить с помощью макияжа, рассказала Москве 24 визажист Татьяна Ларшина.

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По ее словам, для начала нужно понять, какой по текстуре карандаш нужен.

" С а м ы е п о п у л я р н ы е – п у д р о в ы е . У н и х б а р х а т и с т а я н е ж н а я т е к с т у р а , к о т о р а я п о з в о л я е т л е г к о д о б и в а т ь с я а к к у р а т н о й п о л у п р о з р а ч н о й п р о р и с о в к и . Т а к и е к а р а н д а ш и п р е к р а с н о п о д х о д я т в с л у ч а е , к о г д а ф о р м а б р о в е й в ц е л о м н е п л о х а я , н о н у ж н о в и з у а л ь н о с д е л а т ь и х б о л е е г у с т ы м и , п р о к р а с и в п р о м е ж у т к и м е ж д у в о л о с к а м и " , – о т м е т и л а в и з а ж и с т .

Также пудровые карандаши достаточно сухие, что делает их удачным вариантом для обладательниц жирной кожи, добавила эксперт.

Восковые карандаши плотнее по структуре, ярче, чем пудровые, и отлично подходят тем, кому нужно смоделировать форму бровей.

" Т а к о й к а р а н д а ш п р е к р а с н о с п р а в и т с я с п р о р и с о в к о й о т д е л ь н ы х в о л о с к о в и с о з д а н и е м ч е т к о й ф о р м ы " , – о т м е т и л а Л а р ш и н а .

В свою очередь, визажист не советует использовать водостойкие карандаши для повседневного макияжа.

" О н и б у к в а л ь н о р и с у ю т н а б р о в я х , и п о л у п р о з р а ч н о г о к о р р е к т н о г о э ф ф е к т а и м и д о б и т ь с я н е п о л у ч и т с я . К т о м у ж е и с п р а в л я т ь н е у д а ч н ы е м о м е н т ы п р о р и с о в к и с п о м о щ ь ю т а к о г о к а р а н д а ш а т о ж е д о с т а т о ч н о с л о ж н о " , – п о я с н и л а в и з а ж и с т .

Кроме того, водостойкие карандаши довольно быстро высыхают, поэтому на длительный период их не хватит, добавила эксперт.

" С л о ж н е е в с е г о б ы в а е т в ы б р а т ь о т т е н о к к а р а н д а ш а . Н о т у т м о ж н о п о с о в е т о в а т ь о р и е н т и р о в а т ь с я н а к о р н и в о л о с и б р а т ь к а р а н д а ш т о н в т о н к н и м и л и ч у т ь с в е т л е е " .

С уже выбранным оттенком можно "поиграть" – нанося его сильнее, чтобы получить более яркий эффект. Либо делать светлее за счет легкого нажатия при нанесении и растушевки средства щеточкой для бровей, отметила Ларшина.

Ранее визажист-стилист Татьяна Кузьмина рассказала о главных правилах макияжа при опущенных уголках глаз. При нанесении теней она посоветовала создавать восходящую линию, делая растушевку по направлению к виску, чтобы визуально приподнять глаз.