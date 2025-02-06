Что такое блонзинг и как его использовать

Весна — время обновления, когда хочется волшебной легкости, невероятной свежести и естественного сияния. Именно поэтому в бьюти-мире набирает популярность блонзинг — это техника, объединяющая бронзирование и подсвечивание кожи. Самый показательный пример — это Хайли Бибер, которая никогда не выглядит так, словно на ней тонна косметики, но мы все понимаем, что ее натуральность — результат тщательной работы визажиста.

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« Э т о н е ч т о с р е д н е е м е ж д у к о н т у р и н г о м и с т р о б и н г о м , н о с б о л е е м я г к и м и е с т е с т в е н н ы м э ф ф е к т о м . Г л а в н а я и д е я б л о н з и н г а — н е п р о с т о з а т е м н и т ь и л и в ы с в е т л и т ь о т д е л ь н ы е з о н ы , а с о з д а т ь э ф ф е к т п о ц е л о в а н н о й с о л н ц е м к о ж и , к а к б у д т о в ы т о л ь к о ч т о в е р н у л и с ь с у и к е н д а н а м о р е . В о т л и ч и е о т к л а с с и ч е с к о г о б р о н з е р а , к о т о р ы й и с п о л ь з у е т с я д л я к о н т у р и р о в а н и я , б л о н з и н г р а с п р е д е л я е т с я б о л е е р а в н о м е р н о , б е з ч е т к и х л и н и й и р е з к и х п е р е х о д о в » , — о б ъ я с н я е т в и з а ж и с т Л ю б о в ь Б р у с н и ц ы н а .

Как это работает? Все просто: сочетание бронзера и хайлайтера помогает добиться естественного свечения, придавая лицу здоровый и отдохнувший вид. При этом оттенки выбираются более мягкие и теплые, а текстуры — легкие и сатиновые, чтобы избежать излишней тяжести на коже.

Как использовать блонзинг в макияже весны

Блонзинг идеально подходит для весеннего макияжа, потому что делает лицо свежим и рельефным, но при этом не перегруженным. Вместо сложного контурирования с темными и светлыми корректорами, здесь используется более мягкая растушевка с теплыми оттенками, создающая эффект естественного загара. Вот пошаговая схема применения блонзинга.

Подготовьте кожу

Чтобы макияж выглядел натурально, начните с хорошего увлажнения. Лучше всего использовать сияющую базу, которая придаст коже легкое внутреннее свечение.

Выберите правильные продукты

Вам понадобится бронзер с легким шиммером и хайлайтер с натуральным свечением. Можно использовать кремовые или пудровые текстуры — главное, чтобы они хорошо растушевывались. Лучше подходят медовые, карамельные и золотисто-песочные оттенки, которые имитируют легкий загар. Избегайте слишком холодных или сероватых тонов, они могут сделать лицо тусклым.

Наносите бронзер широкими движениями

Никаких четких контуров! Бронзер распределяется по выступающим зонам лица, куда естественно падает солнце: верхняя часть лба, скулы, кончик носа, подбородок. Легкие круговые движения кистью помогут добиться естественного эффекта.

Добавьте хайлайтер

Нанесите немного хайлайтера на верхнюю часть скул, спинку носа и галочку над губой. Это усилит эффект сияния, но без излишнего блеска.

« В а ж н о : д л я н а н е с е н и я б р о н з е р а и с п о л ь з у й т е м я г к у ю п у ш и с т у ю к и с т ь , а д л я х а й л а й т е р а — к и с т ь - в е е р и л и п р о с т о п а л ь ц ы . Г л а в н о е п р а в и л о : н и к а к и х р е з к и х л и н и й , т о л ь к о л е г к и е , в о з д у ш н ы е р а с т у ш е в к и » , — н а п о м и н а е т в и з а ж и с т .

Дополните образ румянами

Персиковые или розовые румяна помогут сделать лицо еще более свежим и отдохнувшим. Их можно слегка нанести поверх бронзера, чтобы создать эффект натурального румянца.

Не забывайте про шею и зону декольте

Чтобы макияж смотрелся гармонично, немного бронзера можно нанести на шею, ключицы и плечи. Это создаст эффект естественного загара и сделает образ цельным.

Завершайте макияж сияющим спреем

Фиксирующий спрей с эффектом легкого свечения поможет закрепить макияж и придаст коже дополнительное натуральное сияние. Лучше выбирать спрей с мельчайшими светоотражающими частицами, чтобы не было крупных блесток.