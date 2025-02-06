Известный теннисист объяснил повышение цен на личную коллекцию одежды

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему произошло повышение цен на его личную коллекцию одежды Rublo.

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« М ы с е й ч а с п е р е о р и е н т и р у е м с я н а п о в с е д н е в н у ю о д е ж д у , а н е с п о р т и в н у ю , к а ч е с т в о с т а н е т в ы ш е , п о э т о м у д о р о ж е » , — с к а з а л т е н н и с и с т в в и д е о , о п у б л и к о в а н н о м н а с в о е й с т р а н и ц е в с о ц и а л ь н о й с е т и .

О том, что Рублёв основал свой бренд одежды, стало известно в январе 2023 года. При этом Андрей не стал отказываться от сотрудничества с Nike, амбассадором которого является уже долгое время. Сообщалось, что концепция бренда Рублёва строится на трёх постулатах: равенство, доброта и надежда.