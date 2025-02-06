Как асимметрия лица влияет на самооценку и как этому противостоять

Каждые десять лет жизни структуры нашего лица изменяются примерно на один миллиметр. Это потому, что с возрастом наш череп меняет свои пропорции. А ведь "правильное" лицо и женщин, и мужчин ассоциируется с красотой, привлекательностью. Асимметрия же часто вызывает различные комплексы, что сказывается и на самооценке, и на качестве жизни.

Вот данные исследования одного из американских институтов: были изучены цифровые изображения внешности молодых 150 мужчин и 171 женщины. Количество значительно асимметричных линейных расхождений между левой и правой сторонами лица обнаружено больше у женщин. Да, есть расхожее словосочетание: с лица не воду пить. А на деле? Не случайно одни из самых востребованных пластических операций - на лице. И не только для омоложения: для избавления от этой самой асимметрии. Соискателей такой помощи становится все больше. Причем обоих полов.

- И у нас по количеству пациентов с асимметрией лица преобладают женщины, - комментирует опытный стоматолог-гнатолог Амиран Лезгишвили.

- Одна щека повернута вправо, другая влево? Одно ухо торчком, другое прилипло к затылку?

- Не надо утрировать! Хотя природа способна еще и не на такие выверты. Есть статистика. Не хочу никого пугать, но почти у каждого второго человека наблюдается асимметрия лица. Часто она возникает при проблемах, связанных с височно-нижнечелюстным суставом. А еще неправильным прикусом. Если процесс запущенный, то мы на снимках наблюдаем стирание - артроз суставов. Это помимо болей, щелчков и хрустов приводит к деформации черепных костей.

Ведь нижняя треть лица у нас двигается. И если есть проблемы с суставом, то челюсть искривляется, меняет свое положение. И со временем заявляет о себе костная асимметрия. Дальше подключаются мышцы. Им становится неудобно, а иногда и больно открыть и закрыть рот. Сильная напряженность, или гипертонус, мышц - это еще одна из причин асимметрии лица.

Сейчас выросло количество пациентов у психиатров, психологов, неврологов. Индикатор тревожности населения, к сожалению, растет. И здесь преобладает более молодое поколение. Такие пациенты часто скрипят зубами или сжимают сильно зубы во сне. Это вызывает стираемость зубов или их сколы. А ведь зубы держат и фиксируют наш прикус. И даже потеря одного зуба может привести к смещению челюсти, к асимметрии лица. Часто она связана с неправильным развитием скелета черепа. Нередко виноваты биологические факторы, присущие процессам развития, а также нарушениям окружающей среды, питания и образа жизни.

- Так что же делать? Как противостоять лицевой асимметрии?

- Популярных способов коррекции лицевой асимметрии много: начиная от массажа, лицевой гимнастики, введения филлеров и заканчивая дорогостоящими пластическими операциями. Правда, все эти способы работают лишь с мягкими тканями лица, не затрагивают настоящую причину асимметрии - положение наших лицевых костей и челюсти. Но мы можем их менять! - говорит эксперт.

- Можем? И это при том, что наш череп состоит из 28 костей.

- Кости черепа соединяются между собой специальными швами. Часто эти швы сжимаются или, наоборот, расширяются за счет гипертонуса, то есть напряженных мышц. Мышцы, отвечающие за жевание, очень сильные. Иногда при разжевывании грубой пищи нагрузка на одной стороне доходит до 400 кг. Напомню, эти мышцы крепятся к нашему черепу. Это вызывает не только асимметрию костей черепа, но и боли в голове, спине, шее. И здесь обязателен комплексный подход разных специалистов. Чтобы устранить причину, а не следствие недуга. Мы чаще прибегаем к консервативному методу лечения. Сначала приводим жевательные мышцы, а также мышцы спины и шеи в правильный тонус. Специальным аппаратом расслабляем их, чтобы левая и правая стороны были в состоянии покоя. Фиксируем их при помощи специальной капы. Далее остеопаты работают с костями черепа, спины, шеи. Несколько сеансов могут поставить все кости на место. И асимметрия уходит.