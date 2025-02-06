Стала известна тема дресс-кода следующего бала Met Gala-2025
Наконец-то объявлен дресс-код следующего ежегодного бала Met Gala. На этот раз выбрана темы Tailored for You, или «Сшито для вас». Название выставки Метрополитен-музея, к которой уже привычно относится тематика, звучит как Superfine: Tailoring Black Style. Экспозиция посвящена чёрному дендизму.
В официальном синопсисе сказано, что дресс-код «разработан, чтобы дать ориентиры и побудить к творческой интерпретации». Сокуратор экспозиции Метрополитен-музея Моника Миллер объяснила:
«Дендизм задаёт вопросы об идентичности, репрезентации и мобильности в отношении расы, класса, пола, сексуальности и власти».
Мы уже в предвкушении одетых с иголочки гостей!