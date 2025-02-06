Стала известна тема дресс-кода следующего бала Met Gala

Наконец-то объявлен дресс-код следующего ежегодного бала Met Gala. На этот раз выбрана темы Tailored for You, или «Сшито для вас». Название выставки Метрополитен-музея, к которой уже привычно относится тематика, звучит как Superfine: Tailoring Black Style. Экспозиция посвящена чёрному дендизму.

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В официальном синопсисе сказано, что дресс-код «разработан, чтобы дать ориентиры и побудить к творческой интерпретации». Сокуратор экспозиции Метрополитен-музея Моника Миллер объяснила:

« Д е н д и з м з а д а ё т в о п р о с ы о б и д е н т и ч н о с т и , р е п р е з е н т а ц и и и м о б и л ь н о с т и в о т н о ш е н и и р а с ы , к л а с с а , п о л а , с е к с у а л ь н о с т и и в л а с т и » .

Мы уже в предвкушении одетых с иголочки гостей!