Какие модели бежевых тренчей стоит выбрать на весну 2025

Бежевые тренчи заполонили улицы городов несколько сезонов назад, и до сих пор считаются трендовой, из разряда must have, вещью для прохладной сухой погоды. Правда, классические варианты длины миди к весне уже значительно устареют. Стилист Ольга Ефимова дала советы по выбору правильных моделей. А заодно рассказала, как разнообразить образы с классическими тренчами.

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Выделяемся цветом

Оттенков беж довольно много, но в большинстве своем девушки отдают предпочтение «середнячку». Бежевому в традиционном его понимании. Но в 2025 году можно и нужно рассматривать и другие вариации цвета: от молочного до пыльно-коричневого. Если хочется яркости — пожалуйста. В новых коллекциях можно найти тренчи и травяного-зеленого оттенков и благородного бордо.

Крайности длины и фасонов

Миди в грядущем сезоне утратят актуальность, а вот экстремально-короткие и длинные, в пол, тренчи, войдут в моду гордо и решительно. Оверсайз сегодня тоже постепенно покидает подиумы и городские улицы. Однако совсем отказываться от него не стоит. Выберите длинный тренч-оверсайз прямого или трапециевидного силуэта — и непременно получите немало комплиментов и восхищенных взглядов.

Если же по душе приталенные модели, то линию талии лучше выделить контрастным поясом или ремнем. Подойдут и варианты на кулиске, как у курток-парок.

Внимание на детали

Стилист рекомендует не стеснять себя в выборе самых смелых моделей. В этом сезоне как никогда приветствуются экстравагантность и креатив.

« В м о д е а с и м м е т р и ч н ы й к р о й , м о д е л и с б о л ь ш и м в о р о т н и к о м и л и с о в с е м б е з н е г о , м а с с и в н ы е п л е ч и и л и О - о б р а з н ы й с и л у э т , о б ъ е м н ы е р у к а в а и л и с о в с е м б е з р у к а в о в , в а р и а н т ы с б а н т о м и л и д р у г и м д е к о р о м , м я т а я т к а н ь и л и т к а н ь с м е л к и м о р н а м е н т о м и л и т о н к о й п о л о с к о й » , — г о в о р и т э к с п е р т .

Добавим аксессуары

Если в гардеробе уже имеется классический бежевый тренч, не стоит сбрасывать его со счетов. Он еще послужит основой для стильных образов, если сумеете грамотно их составить. Вот несколько подсказок от стилиста. Вместо ремня или тканевого пояса используйте платок контрастного цвета. Можно повязать его как на линии талии, так и на шею или голову. Обувь можно смело выбирать не в тон тренчу, но оттенок должен эффектно дополнять облик. Пусть это будут ярко-зеленые или же цвета фуксии туфли, ну или массивные мотоциклетные ботинки с широким голенищем. Не забудьте и про перчатки, которые в этом сезоне тоже должны быть яркими и привлекать внимание.