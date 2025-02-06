Стилисты назвали серьги, которые удешевляют образ

Лучше иметь в своей коллекции одну-две пары классических сережек, чем целую гору экземпляров причудливых дизайнов и форм. Ведь порой именно эта деталь образа играет решающую роль, когда окружающие оценивают ваш стиль и умение грамотно подобрать аксессуары. Опытному стилисту не составит труда вычислить «сороку», которая ну очень любит побрякушки, но совершенно не смыслит, как и куда их уместно носить. Вы же не из таких? Объясняем, какие серьги в 2025 году устарели настолько, что их впору выбросить или отдать на переплавку мастеру, чем продолжать хранить на всякий случай.

Перья, камни и монетки

Стилист-имиджмейкер Светлана Шеберова считает, что прежде всего нужно избавиться от сережек с нарочито большими камнями, изделиями крупных форм, купленными десяток-другой лет назад. Речь идет о серьгах среднего ценового сегмента, которые некогда были популярны, но теперь бесповоротно утратили актуальность. Кроме того, эксперт советует отказаться от разнообразных сережек с перьями и тканевыми вставками, двойных пуссетов, а также моделей в форме монеток.

Когда будете проводить ревизию коллекции, не забудьте выбросить и серьги с дефектами, появившимися от времени:

« Б е з с о ж а л е н и я р а с с т а в а й т е с ь с с е р ь г а м и с п о т е р я н н ы м и и о т к о л о т ы м и к а м н я м и , с л о м а н н ы м и д е т а л я м и , к о р р о з и е й , б и ж у т е р и е й п л о х о г о к а ч е с т в а , п о т е м н е в ш е е с е р е б р о » .

Что носим весной и летом−2025

Эксперт рекомендует обратить внимание на трендовые модели, которые вошли в моду сравнительно недавно и пока прочно удерживают позиции, а также на нестареющую классику.

« В а ж н о о б р а щ а т ь в н и м а н и е н а ф о т о з н а м е н и т о с т е й с п о д и у м а и к р а с н ы х д о р о ж е к . О н и о б ы ч н о р а б о т а ю т с о с т и л и с т а м и , к о т о р ы е д е р ж а т р у к у н а п у л ь с е . А к т у а л ь н ы м и о с т а ю т с я к л а с с и ч е с к и е п у с с т е т ы , г в о з д и к и с б р и л л и а н т а м и и л и к а ч е с т в е н н ы м и к р и с т а л л а м и , к о л ь ц а б е з д о п о л н и т е л ь н ы х н а в е с о в и л у ч ш е г л а д к о й ф о р м ы , м и н и м а л и с т и ч н ы е с е р ь г и - ц е п и . Р а з м е р ы л у ч ш е п о д б и р а т ь , и с х о д я и з и н д и в и д у а л ь н ы х о с о б е н н о с т е й . В а ж е н н е т о л ь к о д и з а й н , н о и о с о б е н н о с т и л и ц а и о б р а з а ж и з н и » , — г о в о р и т с т и л и с т .

Серьги на все случаи жизни

Светлана Шеберова советует учитывать и ситуацию, в которой необходимо произвести впечатление. На работу и романтическое свидание одна и та же модель вряд ли подойдет. В офис лучше носить базовые серьги-дорожки с английским замком, гвоздики, среднего размера классические кольца. В театр допустимо надеть кафф или моносерьгу в одно ухо. Подойдут и серьги-капли, которые всегда выигрышно смотрятся в вечерних образах.

Можно смело сочетать в одном образе золотые и серебряные украшения. Когда-то это считалось моветоном, а сегодня — один из главных трендов. Ну а на свидание можно позволить себе как фантазийные сережки в форме бантиков или сердечек из бусин или керамики, так и классику из драгоценных металлов. Все зависит от того, куда именно вас пригласили, на романтическую прогулку или в дорогой ресторан.