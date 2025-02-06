Стилисты назвали серьги, которые удешевляют образ

Вульгарно и безвкусно: какие серьги удешевляют образ, по мнению стилистов
Лучше иметь в своей коллекции одну-две пары классических сережек, чем целую гору экземпляров причудливых дизайнов и форм. Ведь порой именно эта деталь образа играет решающую роль, когда окружающие оценивают ваш стиль и умение грамотно подобрать аксессуары. Опытному стилисту не составит труда вычислить «сороку», которая ну очень любит побрякушки, но совершенно не смыслит, как и куда их уместно носить. Вы же не из таких? Объясняем, какие серьги в 2025 году устарели настолько, что их впору выбросить или отдать на переплавку мастеру, чем продолжать хранить на всякий случай.
Перья, камни и монетки
Стилист-имиджмейкер Светлана Шеберова считает, что прежде всего нужно избавиться от сережек с нарочито большими камнями, изделиями крупных форм, купленными десяток-другой лет назад. Речь идет о серьгах среднего ценового сегмента, которые некогда были популярны, но теперь бесповоротно утратили актуальность. Кроме того, эксперт советует отказаться от разнообразных сережек с перьями и тканевыми вставками, двойных пуссетов, а также моделей в форме монеток.
Когда будете проводить ревизию коллекции, не забудьте выбросить и серьги с дефектами, появившимися от времени:
«Без сожаления расставайтесь с серьгами с потерянными и отколотыми камнями, сломанными деталями, коррозией, бижутерией плохого качества, потемневшее серебро».
Что носим весной и летом−2025
Эксперт рекомендует обратить внимание на трендовые модели, которые вошли в моду сравнительно недавно и пока прочно удерживают позиции, а также на нестареющую классику.
«Важно обращать внимание на фото знаменитостей с подиума и красных дорожек. Они обычно работают со стилистами, которые держат руку на пульсе. Актуальными остаются классические пусстеты, гвоздики с бриллиантами или качественными кристаллами, кольца без дополнительных навесов и лучше гладкой формы, минималистичные серьги-цепи. Размеры лучше подбирать, исходя из индивидуальных особенностей. Важен не только дизайн, но и особенности лица и образа жизни», — говорит стилист.
Серьги на все случаи жизни
Светлана Шеберова советует учитывать и ситуацию, в которой необходимо произвести впечатление. На работу и романтическое свидание одна и та же модель вряд ли подойдет. В офис лучше носить базовые серьги-дорожки с английским замком, гвоздики, среднего размера классические кольца. В театр допустимо надеть кафф или моносерьгу в одно ухо. Подойдут и серьги-капли, которые всегда выигрышно смотрятся в вечерних образах.
Можно смело сочетать в одном образе золотые и серебряные украшения. Когда-то это считалось моветоном, а сегодня — один из главных трендов. Ну а на свидание можно позволить себе как фантазийные сережки в форме бантиков или сердечек из бусин или керамики, так и классику из драгоценных металлов. Все зависит от того, куда именно вас пригласили, на романтическую прогулку или в дорогой ресторан.