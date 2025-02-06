Как избавиться от пигментных пятен вокруг глаз

Касторовое масло — это популярное народное средство, которое используют для ухода за кожей. Оно содержит витамины и жирные кислоты, которые питают и увлажняют кожу.

Чтобы использовать касторовое масло от пигментных пятен вокруг глаз, нужно выполнить несколько шагов:

Очистите кожу лица с помощью мягкого очищающего средства. Нанесите немного касторового масла на кончики пальцев. Аккуратно вбейте масло в кожу вокруг глаз похлопывающими движениями. Оставьте масло на коже на 15–20 минут. Удалите остатки масла с помощью ватного диска, смоченного тёплой водой. Повторяйте процедуру 2–3 раза в неделю. Следите за реакцией кожи. Если у вас появится раздражение или покраснение, прекратите использование касторового масла.

Важно помнить, что касторовое масло не является лекарственным средством. Перед его использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом-дерматологом.