Как подобрать букет для любой женщины

День святого Валентина — особенный праздник для многих романтиков. Если вам удастся угадать предпочтения партнера, то даже скромный букет в этот день может вызвать бурю эмоций. Как это сделать, рассказала «Вечерней Москве» Марина Спиридонова, руководитель отдела дизайна сети цветочных студий FMART by flowwow.

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Ориентируйтесь на характер партнера

Чтобы угадать с букетом, нужны базовые знания о психологии цвета и немного внимательности. Красный цвет почти во всех культурах олицетворяет страсть, зеленый ассоциируется с природой и свежестью, желтый — с теплом и радостью, а голубой — с чистотой и безмятежностью. Разумеется, вы можете выбрать цветовые решения исходя из собственных предпочтений, но нет никакой гарантии, что у партнера они будут точно такими же. Ведь мы в конечном счете хотим порадовать его, а не себя.

Если вы хорошо знаете человека, то лучше ориентироваться на его индивидуальность. Если вы находитесь на начальном этапе отношений, то отталкивайтесь от самых ярких внешних признаков и образа, который человек демонстрирует миру. Он скорее строгий или мягкий, веселый или серьезный, эмоциональный или сдержанный? Посмотрите, как он одевается, какие цвета и ароматы предпочитает, где он работает, какие у него увлечения. Характер человека часто проявляется через цвет и запах.

Разным женщинам — разные букеты

Женщины часто сами дают намек, какие цветы им нравятся. Если прямых и косвенных намеков нет, нужно переходить к самостоятельному анализу.

Если перед вами дерзкая и грациозная девушка-пантера, которая любит монохромную облегающую одежду и спортивные авто, то и букет нужен под стать ей. Отлично подойдут темные сорта орхидей или микс из белых и бордовых калл. Если девушке больше подходят эпитеты «легкая» и «воздушная», то лучше идти в сторону пасторальных мотивов, выбирая светлые и охристые оттенки. Такую леди может привести в искренний восторг даже простой букет из полевых цветов.

Букет из 101 красной розы станет понятным и выразительным подарком для любительницы классической роскоши, густых и насыщенных парфюмерных ароматов. С другой стороны, такой букет (особенно целиком из красных роз) можно воспринять как слишком настойчивые и обязывающие ухаживания, поэтому дарить его нужно аккуратно. Чайные и персиковые розы будут смотреться более нежно и сдержанно.

Девушке творческой профессии больше подойдут протеи или стрелиции, собранные в сложные многоуровневые композиции. В академической и бизнес-среде обычно принято дарить экзотические букеты из темной стороны палитры, выдержанные в строгом стиле. Хорошо будут смотреться гортензии, протеи, эрингиумы, орхидеи, хризантемы Виена, африканские лилии, лотосы и антуриумы. Если же девушка предпочитает смелые цветовые миксы в одежде и дизайне, то ей можно дарить яркие цветочные ассорти.

Оформление и упаковка — это тоже важно

Вариантов оформления может быть масса, но главное правило одно: акцент всегда нужно делать на цветах. Все элементы должны дополнять букет, а не противопоставлять себя ему. Разноцветные ленты, топперы, золото — все это нуждается в точечном применении. Даже если вы дарите предельно броский букет, то все равно не стоит использовать такую же яркую упаковку. Минимализм здесь сыграет на руку. Если у вас светлый, пушистый и объемный букет, то для упаковки подойдут бумага нейтрального цвета, а также неброские банты или ленты.

Что дарить в условиях ограниченного выбора

Некоторые экзотические цветы не так просто найти даже в обычные дни, не говоря уже о праздниках. Если вы не сумели подготовиться заранее или идея пришла спонтанно, не отчаивайтесь. Собрать прекрасный букет можно из популярных сортов, которые есть в большинстве цветочных студий.

Пионы, ранункулюсы, розы, альстромерии, лаванда, гортензии, диантусы — всеобщие любимчики. Они имеют множество цветов и оттенков, хорошо сочетаются друг с другом и при этом стоят вполне недорого. Например, симпатичный букет с основой из роз, гортензий или диантусов обойдется в среднем в три–четыре тысячи рублей. Главное — не стесняйтесь просить помощи у профессионалов. Хороший флорист всегда учтет ваши идеи, настроение и бюджет.

Что не стоит дарить на День святого Валентина

Букеты-приколы

Это психоделические цвета, мультяшные упаковки и прочие комичные элементы оформления эпохи постмодерна. Если партнер ждет романтики, а вы хотите пошутить, то в итоге оба испытаете одно и то же чувство — конфуз.

Одинокая розочка в целлофане

Лучше, чем ничего, но давайте будем честны: это вариант на грани фола. Можно проявить фантазию и найти ей замену среди экзотических цветов. Например, протея — очень выразительный и завораживающий цветок, который прекрасно смотрится в соло.

Total black

Даже если ваш партнер любит такой стиль, в День святого Валентина лучше избегать полностью темных букетов и композиций.

Сухоцветы

В качестве элементов оформления они вполне допустимы, однако монобукет из сухоцветов в День всех влюбленных может вызвать странные ассоциации.