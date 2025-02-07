Аналитики выяснили, как изменился спрос на услуги бьюти-мастеров

Спрос на бьюти-мастеров в России вырос на 13% за последний год. К такому выводу пришли аналитики Авито.

Самыми востребованными у жителей страны стали услуги мастеров по бровям и ресницам — спрос на них вырос более чем в два раза.

Согласно результатам опроса, записываться к мастерам россияне предпочитают с помощью онлайн-инструментов. Например, на платформе «Авито Услуги» появился новый функционал записи клиентов, позволяющий специалистам бьюти-сферы управлять своим рабочим графиком и устанавливать индивидуальное расписание. Благодаря онлайн-записи, частные мастера и салоны смогут получить до 30% больше заказов.

Онлайн-бронирование — новый инструмент для сегмента частных мастеров. Сервис помогает сделать отношения между клиентом и исполнителем более прозрачными: заказчик заранее понимает реальную стоимость услуг. Сейчас онлайн-запись доступна для объявлений в категории «Красота и здоровье», в будущем планируется использовать функционал и в других направлениях.

По словам руководителя категории «Красота и Здоровье» на «Авито Услуги» Игоря Санникова, платформа планирует развивать опцию онлайн-записи совместно с YCLIENTS. В настоящее время более 150 тысяч пользователей интегрировали этот функционал, а по итогам декабря 2024 года количество онлайн-записей выросло на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.