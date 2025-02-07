Экс-участница "Дома-2" из Рязани расплакалась от результата пластической операции

Анна Самонина на знаменитой телестройке встретила свою любовь и переехала с мужем в Рязань. Пара недавно стала родителями - у супругов родилась дочка. Малышку назвали редким именем.

Результат пластической операции довел экс-участницу «Дома-2» до слез
© Соцсети

После родов Анна Самонина решила исполнить давнюю мечту - скорректировать форму носа. Операция была проведена в конце января, и девушке уже сняли гипс.

Бывшая участница "Дома-2" признавалась, что хотела более изящный носик, чтобы чувствовать себя более уверенной в своей внешности. Похоже, ее ожидания оправдались. Девушка в своих соцсетях выложила видео, снятое в медицинском кабинете.

© Соцсети

Увидев себя после операции, она расплакалась.

"С этого боку он мне никогда не нравился, а теперь это моя любимая сторона!" - восторженно прокомментировала она результат операции по коррекции носа и поблагодарила доктора.
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