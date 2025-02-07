Юлия Савичева назвала себя «ярым противником» пластики в ответ на обвинения

Юлия Савичева назвала себя «ярым противником» пластики в ответ на обвинения. Певица опровергла изменения во внешности в беседе с сайтом «Страсти».

Юлия Савичева прокомментировала обвинения в пластике
© Passion.ru

По словам артистки, она никогда не делала ни «уколов красоты», ни пластических операций. Юлия считает, что ей повезло с генетикой, и в качестве примера приводит свою маму, которая, несмотря на возраст, молодо выглядит. Певица убеждена: можно быть уверенной в себе и без филлеров.

«Мне очень повезло с генетикой, моя мама молодо выглядит до сих пор, хотя уже близится к 60. Молодость же ещё и изнутри идёт, как и уверенность в своей внешности, в себе, в том, что ты можешь и без всяких операций и филлеров быть красивым, интересным и харизматичным человеком», высказалась знаменитость.

Савичева расстраивается, наблюдая за молодыми девочками, которые кардинально меняют внешность. По мнению артистки, они портят природную красоту и делают себя старше. В знак протеста Юлия записала трек «Девочка», в котором напомнила о важности приятия и любви к себе.

«Я так счастлива, что меня начали обвинять в пластических операциях, которые я никогда не делала. Более того, я ярый противник всего этого, особенно в юном возрасте. У меня сердце кровью обливается, когда вижу молодых девочек, которые себя уродуют, делают себе жуткие губы, скулы, филлеры это же кошмар. Они портят себя ужасно, делают старше, чем они есть, портят свою природную красоту. Я даже на эту тему записывала песню, которая называется «Девочка», и сняла клип на злобу дня это был мой крик души», резюмировала Юлия.

Полное интервью Савичевой о борьбе с анорексией, отношениях с мужем и участии в шоу «Один в один» на телеканале «Россия» читайте здесь.

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Юлия Савичева