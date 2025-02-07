Юлия Савичева прокомментировала обвинения в пластике

Юлия Савичева назвала себя «ярым противником» пластики в ответ на обвинения. Певица опровергла изменения во внешности в беседе с сайтом «Страсти».

© Passion.ru

По словам артистки, она никогда не делала ни «уколов красоты», ни пластических операций. Юлия считает, что ей повезло с генетикой, и в качестве примера приводит свою маму, которая, несмотря на возраст, молодо выглядит. Певица убеждена: можно быть уверенной в себе и без филлеров.

« М н е о ч е н ь п о в е з л о с г е н е т и к о й , м о я м а м а м о л о д о в ы г л я д и т д о с и х п о р , х о т я у ж е б л и з и т с я к 6 0 . М о л о д о с т ь ж е е щ ё и и з н у т р и и д ё т , к а к и у в е р е н н о с т ь в с в о е й в н е ш н о с т и , в с е б е , в т о м , ч т о т ы м о ж е ш ь и б е з в с я к и х о п е р а ц и й и ф и л л е р о в б ы т ь к р а с и в ы м , и н т е р е с н ы м и х а р и з м а т и ч н ы м ч е л о в е к о м » , — в ы с к а з а л а с ь з н а м е н и т о с т ь .

Савичева расстраивается, наблюдая за молодыми девочками, которые кардинально меняют внешность. По мнению артистки, они портят природную красоту и делают себя старше. В знак протеста Юлия записала трек «Девочка», в котором напомнила о важности приятия и любви к себе.

« Я т а к с ч а с т л и в а , ч т о м е н я н а ч а л и о б в и н я т ь в п л а с т и ч е с к и х о п е р а ц и я х , к о т о р ы е я н и к о г д а н е д е л а л а . Б о л е е т о г о , я я р ы й п р о т и в н и к в с е г о э т о г о , о с о б е н н о в ю н о м в о з р а с т е . У м е н я с е р д ц е к р о в ь ю о б л и в а е т с я , к о г д а в и ж у м о л о д ы х д е в о ч е к , к о т о р ы е с е б я у р о д у ю т , д е л а ю т с е б е ж у т к и е г у б ы , с к у л ы , ф и л л е р ы – э т о ж е к о ш м а р . О н и п о р т я т с е б я у ж а с н о , д е л а ю т с т а р ш е , ч е м о н и е с т ь , п о р т я т с в о ю п р и р о д н у ю к р а с о т у . Я д а ж е н а э т у т е м у з а п и с ы в а л а п е с н ю , к о т о р а я н а з ы в а е т с я « Д е в о ч к а » , и с н я л а к л и п н а з л о б у д н я – э т о б ы л м о й к р и к д у ш и » , — р е з ю м и р о в а л а Ю л и я .

Полное интервью Савичевой о борьбе с анорексией, отношениях с мужем и участии в шоу «Один в один» на телеканале «Россия» читайте здесь.