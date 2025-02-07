В 2025 году цветовая палитра моды сочетает глубину, нежность и природные оттенки. В центре внимания – синий, розовый и коричневый.

Синий в этом сезоне особенно хорош в классических образах. Глубокие оттенки отлично смотрятся в брючных костюмах и пальто, создавая элегантный силуэт. Голубой идеально подходит для расслабленных образов: джинсовая ткань, свитера оверсайз и легкие рубашки станут базой на каждый день.

Розовый – универсальный цвет, который можно носить как в романтическом, так и в строгом стиле. Светлые оттенки подойдут для деловых костюмов и трикотажа, а сочетание с серым или шоколадным сделает образ сдержанным, но стильным.

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Коричневый – ключевой цвет года, которым легко заменить черный в базовом гардеробе. Темные оттенки подойдут для верхней одежды, а более светлые – для повседневных трикотажных вещей, создавая уютные, но современные образы.

Подробнее об остальных трендовых цветах этого года рассказала в своем видео блогер @style_support.