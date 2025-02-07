Новая коллекция женской одежды 12 Storeez возмутила пользователей Сети

Российский бренд 12 Storeez выпустил коллекцию одежды в честь Рамадана и разозлил мусульман. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице модной марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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В размещенном видео запечатлена девушка, одетая в атласное платье горчичного цвета. Она подошла к телескопу и посмотрела через него на звездное небо. В описании к ролику представители марки рассказали, что в новой коллекции Storeez of Ramadan представлены платья и накидки в тепло-песочных и насыщенно-земляных оттенках. Они отметили, что данная линия одежды создана как дань уважения культурным традициям тех стран, где появились новые магазины.

« К о л л е к ц и я э к с к л ю з и в н о п р е д с т а в л е н а в н а ш и х м а г а з и н а х в Д у б а е , К а з а х с т а н е и У з б е к и с т а н е » , — д о б а в и л и а в т о р ы п о с т а .

Подписчики оказались удивлены точкам продажи одежды, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Живу в ОАЭ и ничего принципиально покупать у вас не буду. "В дань уважения" моим сестрам, которые живут в России, и такой привилегии от вас не заслужили», «Я не мусульманка, но это откровенное неуважение к жителям России данной конфессии», «Так забавно, что российский бренд решил просто отсечь мусульман в своей стране», «Ждем извинений в черной водолазке», «Разочаровали», «Вы не в ту дверь вошли», — возмущались они.

В феврале прошлого года сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст оскорбил чувства верующих своим нарядом.