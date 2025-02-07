Визажист назвала три тренда в макияже, которые стоит повторить

Мейкап в цвете года (Mocha Mousse), в стиле 1990-х и 2000-х, а также cleangirl – одни из самых модных вариантов макияжа на сегодняшний день, рассказала Москве 24 стилист-визажист Евгения Яренских.

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По ее словам, главным трендом остается оммаж на девяностые-двухтысячные годы.

" Э т о к о р и ч н е в а я л и б о с в е т л о г о о т т е н к а п о м а д а , п о д в е д е н н а я т е м н ы м ц в е т о м с л и з и с т а я г л а з , с т р е м я щ и й с я к в и с к а м р у м я н е ц и ц в е т н ы е р е с н и ц ы " .

Кроме того, не выходит из моды макияж в стиле cleangirl. И здесь самое важное – красивая, сияющая кожа, поэтому необходим уход за ней: полноценные очищение и увлажнение.

" Н а п о м о щ ь п р и х о д я т б а з ы п о д м а к и я ж : у в л а ж н я ю щ и е и с э ф ф е к т о м с и я н и я , а т а к ж е т о н с в л а ж н ы м ф и н и ш е м , б л е с к д л я г у б и л и п о м а д а с т е к с т у р о й б а л ь з а м а " , – о т м е т и л а э к с п е р т .

Кроме того, многие ориентируются на цвет 2025 года – Mocha Mousse: его используют как в гардеробе, так и в макияже. Тем более что для мейкапа это безопасный оттенок, им трудно что-то испортить, считает визажист.

" М о ж н о п о э к с п е р и м е н т и р о в а т ь и с д е л а т ь м а к и я ж о д н и м п р о д у к т о м – к р е м о в ы м и т е н я м и и л и п о м а д о й в м о д н о м ц в е т е . П р и э т о м в а ж н о , ч т о б ы о т т е н о к н е с о д е р ж а л с е р ы й п и г м е н т и н е о т д а в а л в ж е л т и з н у и л и р ы ж и н у . У б е д и т ь с я в э т о м м о ж н о , р а с т у ш е в а в п р о д у к т н а к о ж е р у к и . В ы б р а н н ы м п р о д у к т о м н а д о п о л н о с т ь ю з а к р а с и т ь в с е в е р х н е е п о д в и ж н о е и н и ж н е е в е к о в д о л ь р е с н и ч н о г о к о н т у р а . З а т е м б о л ь ш о й п у ш и с т о й к и с т ь ю р а с т у ш е в а т ь г р а н и ц у в н а п р а в л е н и и к в и с к у и т щ а т е л ь н о п р о к р а с и т ь р е с н и ц ы " , – п о я с н и л а Я р е н с к и х .

После этого тем же средством в цвете мокко нужно прокрасить контур губ и растушевать к центру. А в завершение сделать несложное скульптурирование: нанести и растушевать продукт на нижней части скул, височной зоне и кончике носа, заключила визажист.

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