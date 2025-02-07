Косметолог объяснила, как ухаживать за кожей лица при куперозе

Склонная к куперозу кожа нуждается в особом уходе, рассказала «Узнай.ру» косметолог Наталья Рябинова. По словам врача, эта проблема зачастую проявляется в виде покраснений и сосудистых звездочек на лице, что связано с недостаточной эластичностью стенок капилляров, нарушением микроциркуляции крови и генетической предрасположенностью.

Как рассказала косметолог, купероз также может быть вызван вредными привычками и неблагоприятными погодными условиями — резкими перепадами температуры, сильным ветром, морозом, ультрафиолетовым излучением.

Т а к ж е н е л ь з я и с к л ю ч а т ь н е п р а в и л ь н о п о д о б р а н н ы й у х о д , г о р м о н а л ь н ы е и з м е н е н и я и з а б о л е в а н и я в н у т р е н н и х о р г а н о в . К у п е р о з м о ж е т б ы т ь с и м п т о м о м з а б о л е в а н и й с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й с и с т е м ы , п е ч е н и и л и ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о т р а к т а , — д о б а в и л а Н а т а л ь я Р я б и н о в а .

Врач отметила актуальность комплексного подхода к уходу за кожей и лечением купероза. По мнению Рябиновой, важно не только устранить внешние проявления, но и укрепить сосуды изнутри. Именно поэтому пациентам часто рекомендуют косметологические процедуры.

Ф о т о т е р а п и я , п р и к о т о р о й с в е т о в ы е и м п у л ь с ы р а з р у ш а ю т п о в р е ж д ё н н ы е к а п и л л я р ы , н е з а т р а г и в а я з д о р о в ы е т к а н и . П р и о з о н о т е р а п и и с м е с ь о з о н а и к и с л о р о д а в в о д и т с я в с о с у д ы , ч т о с п о с о б с т в у е т и х у к р е п л е н и ю и в о с с т а н о в л е н и ю , — з а я в и л а в р а ч .

Она добавила, что для лечения также применяется электрокоагуляция, когда сосуды прижигаются электрическим током. При этом данная процедура подходит не всем и может оставлять на коже следы.

Рябинина посоветовала не забывать о домашних способах ухода за кожей и использовать кремы, сыворотки с витаминами К, С, Е, а также экстрактами растений, таких как конский каштан или зелёный кофе.