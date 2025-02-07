Косметолог объяснила, как ухаживать за кожей лица при куперозе

Косметолог дала ценные советы по уходу за кожей лица
Склонная к куперозу кожа нуждается в особом уходе, рассказала «Узнай.ру» косметолог Наталья Рябинова. По словам врача, эта проблема зачастую проявляется в виде покраснений и сосудистых звездочек на лице, что связано с недостаточной эластичностью стенок капилляров, нарушением микроциркуляции крови и генетической предрасположенностью.
Как рассказала косметолог, купероз также может быть вызван вредными привычками и неблагоприятными погодными условиями — резкими перепадами температуры, сильным ветром, морозом, ультрафиолетовым излучением.
Также нельзя исключать неправильно подобранный уход, гормональные изменения и заболевания внутренних органов. Купероз может быть симптомом заболеваний сердечно-сосудистой системы, печени или желудочно-кишечного тракта, — добавила Наталья Рябинова.
Врач отметила актуальность комплексного подхода к уходу за кожей и лечением купероза. По мнению Рябиновой, важно не только устранить внешние проявления, но и укрепить сосуды изнутри. Именно поэтому пациентам часто рекомендуют косметологические процедуры.
Фототерапия, при которой световые импульсы разрушают повреждённые капилляры, не затрагивая здоровые ткани. При озонотерапии смесь озона и кислорода вводится в сосуды, что способствует их укреплению и восстановлению, — заявила врач.
Она добавила, что для лечения также применяется электрокоагуляция, когда сосуды прижигаются электрическим током. При этом данная процедура подходит не всем и может оставлять на коже следы.
Рябинина посоветовала не забывать о домашних способах ухода за кожей и использовать кремы, сыворотки с витаминами К, С, Е, а также экстрактами растений, таких как конский каштан или зелёный кофе.