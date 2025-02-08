Дизайнер Гоша Карцев представил одежду с героями из «Смешариков». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

© Газета.ru

Гоша Карцев и анимационный бренд «Смешарики» в преддверии 14 февраля выпустили совместную коллекцию, посвященную любви к самому себе. Дизайнер представил толстовки и свитшоты, а также нанес рисунки на серебряные воздушные шары.

« В н и м а н и е с р а з у п р и в л е к и н т р о в е р т - т и х о н я Е ж и к . И с к р е н н и й , л ю б я щ и й с в о и х д р у з е й , с к л о н н ы й к м е л а н х о л и и и с а м о р е ф л е к с и и , а в н у ж н ы й м о м е н т н е о ж и д а н н о д е р з к и й и р е ш и т е л ь н ы й — э т о т п е р с о н а ж в н е ш н е и в н у т р е н н е п о л н о с т ь ю о т к л и к а е т с я G o s h W e a r , п о э т о м у и м е н н о о н л е г в о с н о в у к о л л е к ц и и » , — н а п и с а л К а р ц е в .

Стилист Александр Рогов, а также другие коллеги из индустрии, восхитились новой коллекцией бренда Карцева.

На днях Александр Рогов назвал альтернативу курткам. Стилист рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.