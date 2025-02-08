Дизайнер Гоша Карцев представил одежду с героями из "Смешариков"
Дизайнер Гоша Карцев представил одежду с героями из «Смешариков». Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Гоша Карцев и анимационный бренд «Смешарики» в преддверии 14 февраля выпустили совместную коллекцию, посвященную любви к самому себе. Дизайнер представил толстовки и свитшоты, а также нанес рисунки на серебряные воздушные шары.
«Внимание сразу привлек интроверт-тихоня Ежик. Искренний, любящий своих друзей, склонный к меланхолии и саморефлексии, а в нужный момент неожиданно дерзкий и решительный — этот персонаж внешне и внутренне полностью откликается Gosh Wear, поэтому именно он лег в основу коллекции», — написал Карцев.
Стилист Александр Рогов, а также другие коллеги из индустрии, восхитились новой коллекцией бренда Карцева.
На днях Александр Рогов назвал альтернативу курткам. Стилист рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.