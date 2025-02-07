Стилист пояснил, кому не стоит осветлять волосы

Считается, что светлые волосы идут всем женщинам. Якобы блонд освежает, омолаживает, делает милее женское личико. Такие мифы породили целую «эпидемию» осветления локонов среди дам всех возрастов. И все они твердо уверены, что оттенок подошел им идеально. А вот профессиональные стилисты так не считают и могут даже отговорить настроенную на осветление клиентку, если видят, что к «вау»-эффекту окрашивание не приведет.

Цветотип решает все

Поющий стилист Роман Спектр, который имеет многолетний опыт в сфере окрашивания и колорирования, считает, что мастер просто обязан отговорить девушку от блонда, если поймет, что это не ее вариант:

« К о г д а ч е л о в е к и д е т к с т и л и с т у , а н е п р о с т о к п а р и к м а х е р у , т о о н д о л ж е н п о д о б р а т ь о б р а з . к о т о р ы й п о д о й д е т п о ц в е т о т и п у , п о ц в е т у к о ж и . О д н о м у к л и е н т у м о ж е т п о д о й т и б л о н д х о л о д н о г о ц в е т а , д р у г о м у — т о л ь к о т е п л ы й » .

Стилист пояснил, что холодный оттенок опасен тем, что может сделать лицо более бледным, поэтому вместо полного окрашивания в таком случае лучше добавить солнечные теплые пряди.

Скидка на возраст

С ним солидарен и звездный стилист Арман Багдасарян, который всегда обращает внимание на тон кожи, оттенок глаз и на основании этих факторов подбирает подходящий вариант блонда. Эксперт не отказывает в осветлении и возрастным клиенткам, поясняя, что зрелым женщинам молодежные окрашивания могут не подойти.

« В э т и х с л у ч а я х в а ж н о о с в е ж и т ь л и ц о , п о э т о м у д е л а е м б о л ь ш е с в е т л ы х б л и к о в у л и ц а , а м а к у ш к у с э ф ф е к т о м в ы г о р е в ш и х в о л о с » , — г о в о р и т Б а г д а р с а р я н .

Стилист считает, что итоговый вариант окрашивания может разочаровать клиентку в случае, если она пришла в салон с большим количеством косметики на лице, исказив свой натуральный цвет кожи. В итоге, когда вечером она смоет макияж, блонд будет смотреться не так красиво, как казалось в кресле у мастера. По той же причине не стоит идти на окрашивание в цветных линзах, которые тоже значительно влияют на оттенок кожи.

Стилист привел примеры неудачных окрашиваний в блонд среди известных персон. По его мнению, совершенно не идут светлые волосы певице Рианне, обладательнице от природы смуглой кожи. Провальный опыт был и у Ланы дель Рэй, которая после теплого блонда благополучно вернулась к темному оттенку, и это было верным решением.