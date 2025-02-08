Модные мужские стрижки на 2025 год

В октябре 2024 года на Reddit появился вопрос: «Какие мужские прически, по вашему мнению, будут популярны в 2025 году?» Большинство комментаторов сошлись во мнении, что в 2025-м будут развиваться тренды 2024-го — обращение к 80-м и 90-м годам прошлого века, челки-шторки (как у Леонардо Ди Каприо в «Титанике») и стрижки маллет (как у Дэвида Боуи). Самый популярный ответ, правда, гласит, что в моде будет лысая голова. «Лента.ру» разбиралась, какие мужские стрижки на короткие, средние и длинные волосы на самом деле будут в тренде в этом году.

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Стрижки на короткие волосы

Чаще всего мужчины предпочитают носить именно короткие стрижки. Во-первых, они более практичные: требуют меньше времени на уход и укладку. Во-вторых, такие стрижки считаются более универсальными и подходят практически под любой стиль.

Бокс и полубокс

Популярными короткими мужскими стрижками остаются бокс и полубокс, которые отличаются четкой формой и объемом на верхней части головы. В первом случае на макушке волосы оставляют чуть длиннее, чем на висках и боках. Во втором — делают переход длины более выраженным: волосы на висках и затылке стригут короче, чем на темени.

Обе стрижки требуют минимального ухода.

Изначально мужская стрижка бокс была популярна среди спортсменов, в частности, у боксеров. Такую длину удобно было носить на тренировках и соревнованиях, обходясь при этом без дополнительных укладок.

Buzz Cut

Мужская стрижка машинкой Buzz Cut («базз кат») отличается минимально короткой длиной 3-6 миллиметров. Она набирает популярность около двух лет и уже была представлена на показах брендов White Mountaineering и JordanLuca.

Подходит «ежик» практически под любой тип лица, но особенно хорошо смотрится на мужчинах с широкой челюстью и лбом. Если вы готовы экспериментировать, то волосы можно покрасить в яркий цвет — за счет того, что волосы отрастают довольно быстро, менять оттенок можно будет часто.

Андеркат

Андеркат — это модельная мужская стрижка, которая сочетает выбритые бока и удлиненные волосы на макушке. Она хорошо смотрится как с ухоженной челкой, так и с пучком.

Такая стрижка идеально подойдет обладателям густой бороды.

Несмотря на свою универсальность, андеркат может не подойти тем, у кого вьющиеся и жесткие волосы. Сама стрижка будет смотреться хорошо, но на ежедневную укладку будет уходить много времени, потому что придать нужную форму волосам может быть сложно даже с помощью стайлинговых средств.

Цезарь

Удобная стрижка, которая не требует длительной укладки и особенного ухода. Отличается ровной челкой по линии лба, подстриженными коротко боками и чуть более длинными волосами на макушке.

Стрижка берет свое начало в Древнем Риме. Считается, что Юлий Цезарь предпочитал именно такой стиль.

Особенно она подойдет мужчинам, которые имеют овальное или квадратное лицо. Это также отличный вариант для тех, у кого редеющие волосы — короткая длина и прямая челка помогут создать иллюзию густоты.

Кроп

Мужская стрижка кроп считается модификацией стрижки цезарь. Она отличается тем, что пряди могут быть разной длины, а челка не обязательно должна быть прямой — она может иметь множество вариаций.

Такая стрижка подойдет мужчинам с квадратной и круглой формой лица. Обладателям узкого лица лучше выбирать короткий кроп.

Стрижки на средние волосы

В последнее время все больше мужчин предпочитают отращивать волосы средней длины. Она позволяет экспериментировать с прическами, однако требует больше времени на укладку.

Помпадур

Популярная мужская стрижка, при которой волосы принято зачесывать вверх и назад, создавая высокую и объемную пышность на макушке.

Помпадур идеально подходит обладателям густых волос.

Название стрижки пришло к нам из средневековой Франции. Тогда избранница короля Людовика XV Маркиза де Помпадур надевала каблуки и делала высокие прически, чтобы скрыть свой невысокий рост. Новую жизнь укладка приобрела в 1950-х годах благодаря королю рок-н-ролла Элвису Пресли.

Маллет

Для создания такой прически волосы на макушке и по бокам головы стригут коротко, а сзади — оставляют длинным, создавая характерный контраст в длине. Моду на нее в 1970-х и 1980-х годах задал легендарный певец Дэвид Боуи. Со временем стрижка ушла в небытие, но пару лет назад вновь ворвалась в модные тренды.

Маллет считается универсальной стрижкой, ее носят как мужчины, так и женщины.

Обладателям узкого вытянутого лица больше подойдет укороченный маллет, который визуально округлит лицо. Тем, у кого лицо круглое, наоборот, подойдет удлиненная стрижка.

Есть версия, согласно которой американские рыбаки в начале XIX века специально отращивали такую стрижку, чтобы сзади волосы были длиннее и не продували шею. Самих ловцов рыбы прозвали тогда в честь одной из разновидностей рыб — mullet, что в переводе с английского означает «кефаль».

Шторки

Одна из самых популярных молодежных мужских стрижек в 2025 году — шторки. Длинная челка сочетается с боковым либо центральным пробором, а также с выбритыми или короткими боками и макушкой. Шторки могут быть вьющимися, волнистыми или прямыми. А длина челки может варьироваться от короткой (примерно до бровей) до более длинной — до подбородка.

Такая стрижка подойдет практически под любой тип лица, кроме круглого.

Так называемые шторки были популярны еще в 90-х, их носили участники музыкальной группы Backstreet Boys и актер Том Круз. Новая волна популярности этой стрижки возникла благодаря K-pop-идолам — знаменитым актерам и певцам из Южной Кореи: например, с такой прической ходит участник группы BTS Джонгук.

Стрижки на длинные волосы

Привычные среди скейтбордистов и серферов длинные мужские стрижки в последнее время стали популярными и у других людей.

Длинные волосы могут потребовать немного больше времени по утрам для укладки, но индивидуальность, которую они добавляют в образ, того стоит.

Гаврош

Стрижка с объемом на макушке и по бокам головы отличается четкими контурами и резкими линиями перехода. На затылке при этом остаются удлиненные пряди. Свое название она получила в честь главного персонажа романа Виктора Гюго «Отверженные», символизируя бунтарство и решительность юноши.

Как правило, такая прическа больше идет мужчинам с вытянутым лицом.

Каре

В мужском варианте стрижка обычно более лаконичная и минималистичная, с четкими контурами и прямыми линиями. Женское каре, как правило, имеет более мягкие контуры.

Варианты каре для мужчин

Градуированное каштановое длинное каре с осветленными прядями и боковым пробором. Такой вариант будет идеально смотреться в сочетании с бородой;

короткое каре на волнистых волосах светлого цвета с небрежным пробором;

волнистое каре на темные волосы в стиле серфера длиной до подбородка и с пробором посередине;

удлиненное каре с боковым пробором и загнутыми наружу концами.

Изначально каре было мужской стрижкой: только в начале прошлого века ее начали делать женщины.

Любая форма каре идеально подойдет мужчинам с овальным типом лица, при этом классический вариант стрижки хорошо будет смотреться на прямоугольном или квадратном лице. А вот для круглого типа лучше выбрать прическу с рваной текстурой.

Шегги

Удлиненная мужская стрижка, в которой пряди разной длины создают объем и текстуру. Она выглядит небрежно и естественно, словно волосы слегка взъерошены ветром. Шегги подходит для прямых и вьющихся волос, а также для волос средней длины.

Название «шегги» происходит от английского слова shaggy, что означает «лохматый».

Подходит такая прическа абсолютно всем типам лица, поэтому ее смело можно назвать универсальной. Кроме того, она визуально корректирует контуры, делая узкое лицо немного шире, а круглое, наоборот, меньше.

Микс шегги и маллета

Две стрижки, которые были особенно актуальны в 70-х и 80-х годах, в 2025 году объединились и стали одной из самых трендовых причесок. Длинная небрежная стрижка сочетает в себе многослойность и объем на макушке, а также удлиненные пряди сзади.

Как мужчине выбрать стрижку

Первое, что советуют сделать эксперты при выборе стрижки, — отыскать референс того, что вы хотите получить. То есть найти фото с прической, которая вам нравится, и показать его парикмахеру или барберу. Специалист оценит состояние ваших волос и тип лица, а затем подберет форму стрижки, которая будет отвечать основным вашим требованиям.

Важно определиться, хотите ли вы носить бороду, так как с ней сочетаются не все виды стрижек.

Будьте готовы и к тому, что барбер попытается отговорить вас от понравившейся стрижки из-за того, что у вас неподходящий тип или густота волос. Например, если волосы тонкие и редкие, то градуированная стрижка это только подчеркнет. Проблемы на коже будет видно, если выбрить виски и затылок. А укладка текстурных стрижек на прямые волосы потребует много времени и сил.

Как выбрать стрижку под тип лица

Овальный тип лица

Такой тип лица считается идеальным, поэтому, чтобы визуально сохранить правильные пропорции, стоит зачесывать волосы назад, а не опускать их вперед, как челку. Кроме того, обладателям такого лица можно делать удлиненные стрижки с зачесом назад.

Квадратный тип лица

Эталонным для мужчин считается также квадратный тип лица. Чтобы подчеркнуть широкие скулы и углы нижней челюсти, можно выбирать классические модели стрижек с четким пробором и зачесом на бок, с фиксацией челки назад или же простые короткие прически.

Треугольный тип лица

Мужчинам с треугольным типом лица рекомендуется выбирать стрижки, которые визуально «закруглят» подбородок, сделав его более маскулинным. Для этой цели подойдут стрижки с дополнительным объемом волос на макушке. Хорошо будут смотреться и короткие стрижки.

Прямоугольный тип лица

Обладателям прямоугольного лица нужно выбирать стрижки, которые визуально уменьшат лоб и скроют массивный подбородок. Стоит избегать укорачивания висков, дополнительного объема на макушке и не носить бороду.

Круглый тип лица

Мужчинам с таким лицом можно делать прически, которые визуально вытягивали бы его и добавляли четкости углам. Стоит обратить внимание на то, чтобы пряди сверху были длиннее, чем по бокам. В таком случае также хорошо подойдут растрепанные прически и асимметричные челки.