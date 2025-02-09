15-летняя Анна Пересильд прокомментировала свои «слишком взрослые» образы

15-летняя звезда «Слова пацана» предпочитает появляться на красных дорожках в достаточно откровенных «взрослых» нарядах, из-за чего регулярно подвергается критике. Однако, судя по всему, хейтеры от Анны оверсайза не дождутся. Свои предпочтения в гардеробе девушка объясняет тем, что не чувствует себя ребенком.
«Я не позиционирую себя как ребенок. Вот почему я одеваюсь не в оверсайз-вещи и иногда позволяю себе надеть что-то более женственное, что-то более открытое. Но я считаю, что все мои образы абсолютно адекватные, все там в меру», — цитирует «СтарХит» юную актрису.
Анна добавила, что на критику откровенных нарядов просто не обращает внимания.
«Это мои образы, и я сама буду выбирать, во что я буду одеваться», — высказалась она.
К слову, и мама девочки — актриса Юлия Пересильд — не против самовыражения старшей дочери на красных дорожках.
«Моя мама никогда мне не запрещает ничего надевать, потому что она знает, что я все делаю в меру», — призналась Анна.
Прокомментировала девушка и недавнее расставание с Ярославом Могильниковым.
«Я прекрасно себя чувствую. У меня все прекрасно. Честное слово. Сложно, но возможно. У меня в этот момент были съемки, и я прекрасно все пережила. Это меня спасло», — отметила Анна.
За парня тоже можно не переживать, он уже успел влюбиться. Все как у больших!
Ранее Анна Пересильд выложила душераздирающее видео на фоне расставания с Ярославом Могильниковым: «Прости, что позволила разбить твое сердце»
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