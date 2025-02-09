15-летняя Анна Пересильд прокомментировала свои «слишком взрослые» образы

15-летняя звезда «Слова пацана» предпочитает появляться на красных дорожках в достаточно откровенных «взрослых» нарядах, из-за чего регулярно подвергается критике. Однако, судя по всему, хейтеры от Анны оверсайза не дождутся. Свои предпочтения в гардеробе девушка объясняет тем, что не чувствует себя ребенком.

© Super.ru

« Я н е п о з и ц и о н и р у ю с е б я к а к р е б е н о к . В о т п о ч е м у я о д е в а ю с ь н е в о в е р с а й з - в е щ и и и н о г д а п о з в о л я ю с е б е н а д е т ь ч т о - т о б о л е е ж е н с т в е н н о е , ч т о - т о б о л е е о т к р ы т о е . Н о я с ч и т а ю , ч т о в с е м о и о б р а з ы а б с о л ю т н о а д е к в а т н ы е , в с е т а м в м е р у » , — ц и т и р у е т « С т а р Х и т » ю н у ю а к т р и с у .

Анна добавила, что на критику откровенных нарядов просто не обращает внимания.

« Э т о м о и о б р а з ы , и я с а м а б у д у в ы б и р а т ь , в о ч т о я б у д у о д е в а т ь с я » , — в ы с к а з а л а с ь о н а .

К слову, и мама девочки — актриса Юлия Пересильд — не против самовыражения старшей дочери на красных дорожках.

« М о я м а м а н и к о г д а м н е н е з а п р е щ а е т н и ч е г о н а д е в а т ь , п о т о м у ч т о о н а з н а е т , ч т о я в с е д е л а ю в м е р у » , — п р и з н а л а с ь А н н а .

Прокомментировала девушка и недавнее расставание с Ярославом Могильниковым.

« Я п р е к р а с н о с е б я ч у в с т в у ю . У м е н я в с е п р е к р а с н о . Ч е с т н о е с л о в о . С л о ж н о , н о в о з м о ж н о . У м е н я в э т о т м о м е н т б ы л и с ъ е м к и , и я п р е к р а с н о в с е п е р е ж и л а . Э т о м е н я с п а с л о » , — о т м е т и л а А н н а .

За парня тоже можно не переживать, он уже успел влюбиться. Все как у больших!

Ранее Анна Пересильд выложила душераздирающее видео на фоне расставания с Ярославом Могильниковым: «Прости, что позволила разбить твое сердце»

* Запрещен в РФ.