Jacquemus запускает линию косметики с L'Oréal
Симон Порт Жакмюс расширяет горизонты, анонсируя запуск бьюти-линии Jacquemus. Дизайнер отметил, что всегда мечтал об этом моменте. Продукты создадут в сотрудничестве с L'Oréal.
«Пятнадцать лет назад я начал мечтать о Jacquemus и создавать его: красота и парфюмерия всегда были частью моего видения бренда. Сегодня я с гордостью начинаю новый этап в развитии дома, который мы создавали вместе. Спасибо L'Oréal за великолепную возможность», — написал Симон Порт в своих социальных сетях.
Бренд L'Oréal вложил внушительные средства в запуск косметической линейки и подписал эксклюзивное соглашение с домом. Президент компании Сирил Шапю уже отметил перспективы в коллаборации, так как, по его мнению, бренд Jacquemus прекрасно взаимодействует с аудиторией.