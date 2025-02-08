Jacquemus запускает линию косметики с L'Oréal

Симон Порт Жакмюс расширяет горизонты, анонсируя запуск бьюти-линии Jacquemus. Дизайнер отметил, что всегда мечтал об этом моменте. Продукты создадут в сотрудничестве с L'Oréal.

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« П я т н а д ц а т ь л е т н а з а д я н а ч а л м е ч т а т ь о J a c q u e m u s и с о з д а в а т ь е г о : к р а с о т а и п а р ф ю м е р и я в с е г д а б ы л и ч а с т ь ю м о е г о в и д е н и я б р е н д а . С е г о д н я я с г о р д о с т ь ю н а ч и н а ю н о в ы й э т а п в р а з в и т и и д о м а , к о т о р ы й м ы с о з д а в а л и в м е с т е . С п а с и б о L ' O r é a l з а в е л и к о л е п н у ю в о з м о ж н о с т ь » , — н а п и с а л С и м о н П о р т в с в о и х с о ц и а л ь н ы х с е т я х .

Бренд L'Oréal вложил внушительные средства в запуск косметической линейки и подписал эксклюзивное соглашение с домом. Президент компании Сирил Шапю уже отметил перспективы в коллаборации, так как, по его мнению, бренд Jacquemus прекрасно взаимодействует с аудиторией.