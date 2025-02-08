Актриса Анджелина Джоли появилась на публике в кружевном платье

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на 30-й церемонии вручения премии Critics Choice Awards. Об этом сообщает Just Jared.

49-летняя Анджелина Джоли вышла на публику в бежевом «голом» платье из кружева с глубоким декольте от бренда Elie Saab. Актрисе сделали укладку с локонами и макияж с красной помадой.

В конце января издание Daily Mail писало, что Анджелина Джоли «впала в отчаяние» из-за отсутствия своей номинации на «Оскаре-2025» за роль в фильме «Мария». Журналисты утверждали, что актриса очень расстроена тем, что ее проигнорировала американская кинопремия. Знаменитость вложила в свою роль «всю душу» и «отчаянно хотела получить номинацию».

Другой источник сообщил изданию, что получившую «Оскар» 25 лет назад Джоли не стали выдвигать на премию, поскольку в этом сезоне «в игру вступила социальная политика». Академия решила дать больше номинаций новичкам, а не победителям прошлых лет. Инсайдер напомнил, что Николь Кидман тоже не получила номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Плохая девочка».