Леопард, тигр, змея: какие анималистичные принты в моде и как их носить

Анималистичные принты давным-давно перестали быть просто узором (если вообще когда-либо так рассматривались), сегодня это настоящая заявка на стиль, смелость и уверенность. Они могут выглядеть элегантно, мило, дерзко, гламурно или даже бунтарски — все зависит от того, как их носить.

« Э т о й в е с н о й в м о д е с р а з у н е с к о л ь к о „ х и щ н ы х “ у з о р о в : л е о п а р д , т и г р о в ы е п о л о с ы , з м е и н а я к о ж а , а т а к ж е и н т е р е с н ы е и н т е р п р е т а ц и и м е н е е р а с п р о с т р а н е н н ы х в м о д е п я т е н к о р о в ы , ж и р а ф а и з е б р ы . Н о г л а в н ы й с е к р е т с т и л ь н о г о о б р а з а — п р а в и л ь н о е с о ч е т а н и е , ч т о б ы н е в ы г л я д е т ь с л и ш к о м в ы з ы в а ю щ е » , — р а с с к а з ы в а е т с т и л и с т М а ш а В е д е р н и к о в а .

Вот шесть советов, как грамотно внедрить анималистичные мотивы в гардероб.

Один хищник в образе — и никакого «зоопарка»

Одна из самых распространенных ошибок — смешивание нескольких анималистичных принтов сразу (то, что позволено стилистам для подиума, не слишком прекрасно для стристайла или офиса).

Если выбрали леопардовый жакет, то змеиную юбку придется отложить. Лучше сосредоточиться на одном хищнике в комплекте и дополнить его однотонными вещами. Исключение — если вы носите разные животные принты в одной цветовой гамме, например, бежево-черный леопард и коричнево-черный змеиный узор, но это уже уровень продвинутых модниц.

Леопардовый принт: как носить, чтобы не выглядеть вульгарно

Леопард — самый сложный, но и самый эффектный принт.

« Ч т о б ы н е д е л а т ь о б р а з п е р е г р у ж е н н ы м , п р и д е р ж и в а й т е с ь б а л а н с а : л е о п а р д + б а з о в ы е в е щ и — д ж и н с ы , с т р о г и е б р ю к и , к л а с с и ч е с к и е р у б а ш к и . Б е ж е в ы е , к о р и ч н е в ы е , ч е р н ы е о т т е н к и в с о ч е т а н и и с л е о п а р д о м — э л е г а н т н о и д о р о г о » , — н а п о м и н а е т с т и л и с т .

Леопард в аксессуарах — шарф, сумка или обувь добавят изюминку без перегруза. Если не уверены, начните с небольших деталей, например, ремня или балеток с анималистичным принтом — это добавит трендовую нотку, но не будет выглядеть вызывающе.

Тигровый принт — эффектно, но сдержанно

В отличие от леопарда, тигровые полосы смотрятся более графично и структурированно. Они отлично подходят для: жакетов и пальто в стиле oversize, платьев и юбок с разрезами, обуви. Чтобы не переборщить, носите тигровый принт в сочетании с однотонной одеждой: черной, белой, коричневой, лиловой или темно-зеленой.

Змеиный принт — главный хит весны

Принт «змеиная кожа» выглядит роскошно и подходит даже для классического стиля. В отличие от леопарда и тигра, он чаще встречается в приглушенных оттенках: серых, оливковых, коричневых и песочных.

« К о ж а н ы е и л и в и н и л о в ы е в е щ и с у з о р о м п о д з м е ю — т р е н д э т о г о с е з о н а , а п р и н т н а о б у в и и л и с у м к е — с а м ы й э л е г а н т н ы й с п о с о б д о б а в и т ь э т о т т р е н д в г а р д е р о б . С о ч е т а н и е с н е й т р а л ь н ы м и ц в е т а м и ( б е ж , ч е р н ы й , х а к и ) — с т и л ь н о е и д о р о г о е р е ш е н и е . Г л а в н о е — н е п е р е г р у ж а т ь о б р а з : о д н а з м е и н а я д е т а л ь в к о м п л е к т е у ж е д е л а е т с в о е д е л о » , — у т в е р ж д а е т с т и л и с т .

Дерзкая, но элегантная корова

Такой узор — это графичный и менее агрессивный вариант анималистики. Он особенно эффектно смотрится в черно-белом варианте.

Как носить: с нейтральными аксессуарами, с чистыми яркими красками или выдерживать весь образ в монохроме. Хороший вариант — акцент на одной вещи (например, юбке или рубашке), чтобы принт работал в образе, но не «кричал».

Добавляйте хищные акценты в аксессуарах

Если анималистичные вещи кажутся слишком смелыми, начните с аксессуаров: леопардовый ремень или сумка — сочетается даже со строгой офисной одеждой. Платки, шарфы, перчатки с анималистикой — подчеркивают индивидуальность. Так можно добавить в образ изюминку, не рискуя перегрузить его принтом.